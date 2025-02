Okazuje się, że ukraiński samolot należący do 831. brygady lotnictwa taktycznego z Mirgorodu, został zaatakowany podczas realizacji misji najgroźniejszym pociskiem przeciwlotniczym R-37M o zasięgu kilkuset kilometrów. W tym przypadku miał być on wystrzelony z odległości 130 kilometrów, prawdopodobnie z samolotu Su-30SM.

To wielka strata dla sił powietrznych Ukrainy. Iwan Bołotow był młodym, niezwykle doświadczonym ukraińskim pilotem , który zasłużył się dla swojego kraju bohaterskimi atakami na pozycje rosyjskiego okupanta. Dzięki jego działaniom udało się uratować i zapewnić bezpieczeństwo wielu żołnierzom i cywilom. Jego misje bowiem głównie polegały na walce powietrznej z rosyjskimi pilotami, którzy realizowali misje bombardowań terytorium Ukrainy.

Samolot Su-27 to jednomiejscowy myśliwiec , zbudowany przez biuro konstrukcyjne Suchoja w Związku Radzieckim, na przełomie lat 70. i 80. XX wieku, przez zespół składający się z: Olega Samojtowicza, Walerija Nikołajenko i Władimira Antonowa. Jest to wielozadaniowy myśliwiec bojowy, który zyskał uznanie oraz ogromną popularność, dzięki doskonałym parametrom lotu, manewrowości, a także umiejętnościom w walce w powietrzu.

Jego rewelacyjne cechy aerodynamiczne, mianowicie duże skrzydła o minimalnym obciążeniu przyczyniają się do tego, iż Su-27 charakteryzuje się niezwykłą zwrotnością, a ponadto może wykonywać bardziej zaawansowane manewry podczas walki w powietrzu. Maksymalna prędkość jaką jest w stanie osiągnąć wynosi 1350 km/h . Ponadto jest w stanie wznieść się na pułap 19 000 metrów.

Su-27 posiada wyjątkowy zasięg lotu, wynoszący do 3750 kilometrów, który umożliwia mu skuteczne patrolowanie rozległych obszarów. Ponadto zdolność ta czyni go również niezastąpionym w zapewnianiu ochrony powietrznej. Su-27 znany jest z tego, iż posiada zdolność do wykonywania nim widowiskowych manewrów, takich jak chociażby spektakularny “manewr Pugaczowa”, który nazwany został tak na cześć rosyjskiego pilota testowego. Manewr ten udaje się tylko wtedy, kiedy samolot posiada odpowiednie właściwości aerodynamiczne.