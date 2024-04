Rosjanie zniszczyli system Patriot na Ukrainie. Pojawiły się zdjęcia

Kilka dni temu, na lotnisku Rzeszów-Jasionka wylądował obecnie największy samolot transportowy na świecie, a mianowicie Antonow An-124 Rusłan. Okazuje się, że na pokładzie maszyny znajdował się jeden z elementów amerykańskiego systemu obrony powietrznej MIM-104 Patriot. Jednak nie był to nowy system dla Polski, tylko udostępniony przez USA na potrzeby zwalczania rosyjskich rakiet na Ukrainie.

Co ciekawe, był to uszkodzony system Patriot, który został wysłany z Ukrainy, przez Polskę, do Stanów Zjednoczonych, do naprawy. Prawdopodobnie wyrzutnia uległa poważnemu uszkodzeniu w trakcie jednego z ostatnich ataków rakietowych na Kijów. Dlatego ostatnimi czasy władze Ukrainy podniosły temat dostarczenia na Ukrainę dodatkowych systemów Patriot.

Reklama

Uszkodzony w Ukrainie system Patriot poleciał do USA

Samolot Antonow An-124 Rusłan, po międzylądowaniu na lotnisku Rzeszów-Jasionka, udał się w dalszą podróż do Stanów Zjednoczonych. Dustin Weese, entuzjasta aktywności wojskowej na świecie, opublikował wpis na serwisie Facebook, w którym pokazał zdjęcia z lotniska Harrisburg w stanie Pensylwania, na których jest widoczna omawiana wyżej wyrzutnia systemu Patriot.

Dowodem na to, że ten sam samolot wizytował w Polsce, było kolejne zdjęcie, na którym pojawił się ten sam numer boczny ukraińskiej maszyny. Oficjalnie Ukraina dotychczas posiadała trzy systemy obrony powietrznej MIM-104 Patriot, jednak nieoficjalnie mówiło się o pięciu. Niestety, nie wiadomo, ile tych urządzeń obecnie pracuje w Ukrainie.