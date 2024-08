Rosjanie znowu to zrobili. Bombowce obłożone oponami

Kilka dni temu, ukraiński wywiad wojskowy HUR ogłosił kolejny sukces. Otóż drony kamikadze dalekiego zasięgu zniszczyły rosyjski bombowiec strategiczny Tu-22M3 stacjonujący w bazie Olenia za kołem podbiegunowym, w obwodzie murmańskim, 1800 kilometrów od granicy z Ukrainą.

W rosyjskiej armii wybuchła panika, ponieważ to właśnie do tej bazy w ostatnich miesiącach przeniesiono większość strategicznych bombowców T-22 czy T-95, które brały i dalej biorą udział w atakach rakietowych na ukraińskie miasta. Jako że wcześniej sprawdził się patent ochrony bombowców za pomocą starych opon samochodowych, Kreml postanowił ponownie go zastosować.

