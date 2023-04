Rosjanin "zderzył się" z ukraińskim dronem kamikadze. Jest nagranie

Ukraińscy operatorzy zdobyli niesamowite umiejętności w pilotowaniu różnej maści dronów wykorzystywanych na co dzień na froncie. Nie są to standardowe drony, które można w takiej wersji kupić w sklepie. Chociaż w większości są to konsumenckie maszyny, to jednak są one mocno modyfikowane, by mogły na swoich pokładach przenosić materiały wybuchowe.

Nie brakuje też stricte profesjonalnych dronów kamikadze, które powstały z myślą o uderzeniach na np. pojazdy wroga. Tym razem 23. Oddzielny Batalion Strzelców w spektakularny sposób zniszczył za pomocą amunicji krążącej rosyjski transporter opancerzony MT-LB w okolicach miasta Torske w obwodzie donieckim.

Reklama