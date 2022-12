Rosyjscy żołnierze opowiadają o ukraińskich dronach zrzucających... ładunki jądrowe

Reklama

Co ciekawe, do tej pory słyszeliśmy raczej o używaniu tego rodzaju broni przez Rosję, która stosuje w Ukrainie wiele kontrowersyjnych rozwiązań, w tym amunicję kasetową. Niemniej jak informował magazyn Times, cytując rzecznika władz obwodu odeskiego, Serhija Bratczuka, obrońcy Kijowa już w kwietniu przechwycili rosyjską wyrzutnię rakiet zdolną do miotania amunicji termobarycznej i po raz pierwszy użyli jej przeciwko Rosjanom.



Warto tu zaznaczyć, że jej stosowanie nie jest zakazane przez prawo międzynarodowe, ale według konwencji genewskiej nie można jej używać wobec ludności cywilnej i obiektów cywilnych oraz wobec celów wojskowych znajdujących się blisko obszarów cywilnych - jak jednak pokazała wojna w Ukrainie, Rosjanie zupełnie nie przejmują się "takimi konwenansami".

Broń termobaryczna - co to takiego?

Broń termobaryczna jest znacznie bardziej niszczycielska niż konwencjonalne materiały wybuchowe o podobnej wielkości i ma straszny wpływ na każdego, kto znajdzie się w promieniu jej wybuchu. Siłą niszczenia bomby termobarycznej, zwanej też bombą próżniową, nie jest ładunek wybuchowy, lecz temperatura i ciśnienie - najczęściej to właśnie skok tego ostatniego zabija. W trakcie zderzenia z celem powstają także kula ognia powodująca rozległe oparzenia oraz długo trwająca fala uderzeniowa, która wnika do wnętrz budynków i wędruje korytarzami, co jest zabójcze dla ludzi chroniących się w domach, piwnicach czy w bunkrach.