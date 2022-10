Harpoon-3 to jeden z najnowszych rosyjskich systemów do zwalczania dronów. Po raz pierwszy zaprezentowano go na pokazach lotniczych MAKS w 2021 roku.

Jest to broń, z wyglądu przypominająca futurystyczny karabin. Może być używany jako standardowe wyposażenie żołnierza bądź jako broń stacjonarna.

Harpoon-3 wystrzeliwuje puls elektromagnetyczny, który zakłóca operowanie dronem, a nawet niszczy komunikację między nim a operatorem.

O pierwszym użyciu bojowym systemu Harpoon-3 w Ukrainie poinformowała rosyjska agencja TASS. Do tej pory istniały tylko przypuszczenia i kilka poszlak, że nowy system znajduje się na froncie.

TASS hucznie donosi, że Harpoon-3 sprawuje się świetnie i już niszczy ukraińskie drony. Agencja nie ma na to jednak żadnych dowodów i sama zdaje się być świadoma mówienia nieprawdy.

Harpoon-3 z pierwszymi "zestrzeleniami"

TASS donosi, że najnowsze rosyjskie systemy do walki z dronami, Harpoon-3, właśnie zostały użyte bojowo podczas wojny w Ukrainie. Powołując się na anonimowe źródło, TASS stwierdza, że systemy w rękach rosyjskich żołnierzy zdają egzamin i już posyłają ukraińskie drony na ziemię.

Rosyjskie jednostki z powodzeniem wykorzystują najnowsze ręczne systemy Harpoon-3 do zwalczania bezzałogowych statków powietrznych. Wrogie drony są niszczone impulsem elektromagnetycznym nieznane źródło dla TASS

Harpoon-3 to stosunkowo nowy system do zwalczania dronów. Zaprezentowano go po raz pierwszy w 2021 roku na pokazach lotniczych w Moskwie. Można nim operować jak zwykłym karabinem bądź używać jako broń stacjonarna. Po wycelowaniu we wrogiego drona i naciśnięciu spustu Harpoon wysyła impuls elektromagnetyczny, zakłócający pracę operatora, mogąc całkowicie pozbawić go kontroli. Według założeń, żeby móc niszczyć jak najwięcej rodzajów dronów Harpoon działa na dużej warstwie częstotliwości - od 433 do 5800 MHz.



Zdjęcie Harpoon-3 w rękach żołnierza przypomina broń żywcem wyjętą z filmów sci-fi / Yegor Aleyev/ Ministry of Defense of the Russian Federation / materiały prasowe

Doniesienia TASS, są pierwszym oficjalnym komunikatem rosyjskiej strony, o użyciu systemów Harpoon-3 w warunkach wojny w Ukrainie. Do tej pory istniały tylko poszlaki i domysły, poparte paroma zdjęciami, chociażby stacją, na której miały być montowane. Jednak nawet te oficjalne komunikaty, zdają się być nic niewartą gadką rosyjskiej propagandy.

Harpoon-3, czyli broń, w której istnienie nie wierzą nawet Rosjanie

Prócz deklaracji TASS na podstawie anonimowego źródła, nie ma żadnych zdjęć czy filmów systemów Harpoon-3 w akcji. Rosjanie nawet nie chwalą się zdjęciami tych zestrzelonych ukraińskich dronów. Wszystko więc opiera się na schemacie "wiary na słowo" rosyjskim źródłom, co nie jest zbyt przekonujące. Szczególnie gdy w komunikacie TASS można dostrzec...że Rosjanie sami zdają sobie sprawę, że nie do końca mogą to być prawdziwe zapewnienia.

Agencja TASS w swoim komunikacie sama bowiem zaznaczyła, że ich źródło nie sprecyzowało gdzie i kiedy rosyjskie wojsko użyło Harpoonów. W domyśle nie zostało to powiedziane, ze względu na zachowanie tajemnicy wojskowej i groźbę odkrycia przez Ukraińców miejsca stacjonowania tak groźnej broni.

W praktyce jednak, Rosjanie chyba zwyczajnie sami nie wiedzą, gdzie schowali swoje Harpoony do niszczenia ukraińskich dronów. Jak widać, nie przeszkadza im to jednak z dumą mówić, że nowa broń jest już w użyciu. Nie ma co się jednak dziwić. Wojna w Ukrainie pokazała, że wmawianie sobie rzeczy, które nie istnieją lub się nie wydarzą, jest rosyjską specjalnością.