Rosyjska kolumna rozbita. Wystarczyła jedna eksplozja

Spektakularna eksplozja pochłonęła rosyjski czołg

Ukraińcy twierdzą, że rosyjski czołg został zniszczony przez ukraińskiego T-64BW, w pancernym pojedynku. Na nagraniu widać jednak, że pomiędzy wystrzałem z działa a eksplozją rosyjskiej maszyny jest zbyt długa przerwa. Sama eksplozja wygląda też bardziej na efekt najechania na minę.

Bez względu jednak co zniszczyło czołg, najważniejsze, że Ukraińcom dzięki temu udało się rozbić rosyjską kolumnę przy Urożajne i zmusić ją do ucieczki. Miejsce to jest jednym z celów aktualnych akcji ofensywnych Rosjan przy granicy obwodów donieckiego i zaporoskiego. Ukraińcy mocno okopali się w regionie, nie chcąc oddać go w ręce Rosjan. Do obrony używają właśnie czołgów T-64BW.

T-64BW to koń roboczy ukraińskiej armii

T-64 to czołg podstawowy, którego konstrukcja sięga jeszcze lat 60. Gdy wchodził do służby, był prawdziwą rewolucją w rozwoju broni pancernej. Jako pierwszy radziecki czołg posiadał wiele rozwiązań, które dziś stanowią fundamenty rosyjskiej broni pancernej jak pancerz kompozytowy, automat ładowania czy działo gładkolufowe kalibru 125 mm. Niemniej w momencie wejścia do służby T-64 był równie nowatorski co skomplikowany i ostatecznie większy nacisk położono na tańszy i prostszy T-72.

T-64 był produkowany w Charkowie, stąd wiele z tych czołgów znalazło się na wyposażeniu Ukrainy po rozpadzie ZSRR. To najliczniejszy czołg ukraińskiej armii, stanowiąc najważniejszą broń pancerną przeciw inwazji podczas jej pierwszych miesięcy. Najliczniejszą wersją w ukraińskiej armii jest T-64BW, który występuje na filmie. Charakteryzuje się wprowadzeniem kostek pancerza reaktywnego Kontakt-1, zwiększających poziom ochrony.

Zdjęcie Czołg T-64BW / Vitaly V. Kuzmin / Wikimedia

Parametry taktyczno-techniczne czołgu T-64BW:

Załoga: 3 osoby (dowódca, celowniczy, kierowca)

Długość: 9,22 m

Szerokość: 3,6 m

Wysokość: 2,17 m

Masa bojowa: 42500 kg

Uzbrojenie główne: działo 2A64M-1 kalibru 125 mm

Uzbrojenie dodatkowe: karabin maszynowy NSVT kalibru 12,7 mm, karabin maszynowy PTK 7,62 mm

Napęd: silnik wielopaliwowy 5TDFo mocy 700 KM

Prędkość maksymalna: 60,5 km/h

Zasięg jazdy: 600 km