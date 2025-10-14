Nadchodzi Wi-Fi 8. Zademonstrowano pierwsze prototypowe połączenie
Wi-Fi 8 to kolejna odsłona popularnego standardu, nad którym prace trwają już od jakiegoś czasu. Jego premiera odbędzie się dopiero za kilka lat, ale już teraz odbyła się pierwsza demonstracja prototypowego połączenia między urządzeniami. Dokonała tego firma TP-Link, która potwierdziła możliwość transmisji danych.
Wi-Fi 7 jeszcze nie zdążyło zadomowić się na dobre na rynku, a tymczasem trwają prace nad kolejnym standardem dla sieci bezprzewodowych. Na jego wprowadzenie poczekamy jeszcze kilka lat, a tymczasem firma TP-Link dokonała dużego kroku na drodze do osiągnięcia tego celu.
TP-Link demonstruje przesyłanie danych w sieci Wi-Fi 8
Firma TP-Link pochwaliła się na początku tygodnia, że udało jej się z sukcesem przetestować prototyp urządzenia zaprojektowanego z myślą o Wi-Fi 8. Była to wczesna demonstracja możliwości takiego połączenia, ale udało się ją przeprowadzić, co stanowi "kamień milowy" na drodze rozwoju nadchodzącego standardu.
TP-Link chwali się, że przeprowadziło demonstrację prototypowego połączenia, gdzie wykorzystano nadajnik Wi-Fi 8 (802.11bn) i udało się dokonać transmisji danych. Testy przeprowadzono we "współpracy branżowej". Sam komunikat prasowy na ten temat jest bardzo krótki i nie zagłębia się w szczegóły.
Test pomyślnie potwierdził zarówno działanie nadajnika Wi-Fi 8, jak i przepustowość danych, potwierdzając wykonalność technologii i stanowiąc kamień milowy w rozwoju Wi-Fi 8
"Technologia ta ma zapewnić ultraniezawodną wydajność bezprzewodową, której branża będzie potrzebować w miarę pojawiania się coraz większej liczby urządzeń i aplikacji wymagających dużej przepustowości" - dodaje TP-Link w komunikacie prasowym.
Kiedy pojawi się standard Wi-Fi 8?
Prace nad Wi-Fi 8 już trwają, ale do rynkowej premiery jest jeszcze długa droga. Oczekuje się, że ratyfikacja standardu (według Instytutu Inżynierów Elektryków i Elektroników IEEE) może zostać sfinalizowana do 2028 r. Na pierwsze urządzenia w sklepach poczekamy jeszcze dłużej.
Warto dodać, że 802.11 bn nie ma skupiać się na zwiększaniu prędkości, a przede wszystkim zapewnieniu większej stabilności połączeń. Podobnie jak to jest w Wi-Fi 7, zostaną wykorzystane pasma 2,4 GHz, 5 GHz i 6 GHz z teoretyczną maksymalną szerokością kanału 320 MHz i transmisją danych na poziomie do 23 Gb/s.
Wi-Fi 8 stanowi fundamentalny punkt zwrotny – wykracza poza prędkości szczytowe, aby priorytetowo traktować niezawodną wydajność w trudnych warunkach rzeczywistych, Został zaprojektowany, aby zbliżyć Wi-Fi bardziej niż kiedykolwiek do niezawodności i responsywności infrastruktury przewodowej
Tak więc Wi-Fi 8 pozwoli zapewne na obsługę wielu urządzeń podłączanych do sieci i zapewni im stabilniejszą pracę niezależnie od warunków środowiskowych, na co wpływ mają odległości czy zakłócenia.