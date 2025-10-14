Wi-Fi 7 jeszcze nie zdążyło zadomowić się na dobre na rynku, a tymczasem trwają prace nad kolejnym standardem dla sieci bezprzewodowych. Na jego wprowadzenie poczekamy jeszcze kilka lat, a tymczasem firma TP-Link dokonała dużego kroku na drodze do osiągnięcia tego celu.

TP-Link demonstruje przesyłanie danych w sieci Wi-Fi 8

Firma TP-Link pochwaliła się na początku tygodnia, że udało jej się z sukcesem przetestować prototyp urządzenia zaprojektowanego z myślą o Wi-Fi 8. Była to wczesna demonstracja możliwości takiego połączenia, ale udało się ją przeprowadzić, co stanowi "kamień milowy" na drodze rozwoju nadchodzącego standardu.

TP-Link chwali się, że przeprowadziło demonstrację prototypowego połączenia, gdzie wykorzystano nadajnik Wi-Fi 8 (802.11bn) i udało się dokonać transmisji danych. Testy przeprowadzono we "współpracy branżowej". Sam komunikat prasowy na ten temat jest bardzo krótki i nie zagłębia się w szczegóły.

Test pomyślnie potwierdził zarówno działanie nadajnika Wi-Fi 8, jak i przepustowość danych, potwierdzając wykonalność technologii i stanowiąc kamień milowy w rozwoju Wi-Fi 8

"Technologia ta ma zapewnić ultraniezawodną wydajność bezprzewodową, której branża będzie potrzebować w miarę pojawiania się coraz większej liczby urządzeń i aplikacji wymagających dużej przepustowości" - dodaje TP-Link w komunikacie prasowym.

Kiedy pojawi się standard Wi-Fi 8?

Prace nad Wi-Fi 8 już trwają, ale do rynkowej premiery jest jeszcze długa droga. Oczekuje się, że ratyfikacja standardu (według Instytutu Inżynierów Elektryków i Elektroników IEEE) może zostać sfinalizowana do 2028 r. Na pierwsze urządzenia w sklepach poczekamy jeszcze dłużej.

Warto dodać, że 802.11 bn nie ma skupiać się na zwiększaniu prędkości, a przede wszystkim zapewnieniu większej stabilności połączeń. Podobnie jak to jest w Wi-Fi 7, zostaną wykorzystane pasma 2,4 GHz, 5 GHz i 6 GHz z teoretyczną maksymalną szerokością kanału 320 MHz i transmisją danych na poziomie do 23 Gb/s.

Wi-Fi 8 stanowi fundamentalny punkt zwrotny – wykracza poza prędkości szczytowe, aby priorytetowo traktować niezawodną wydajność w trudnych warunkach rzeczywistych, Został zaprojektowany, aby zbliżyć Wi-Fi bardziej niż kiedykolwiek do niezawodności i responsywności infrastruktury przewodowej

Tak więc Wi-Fi 8 pozwoli zapewne na obsługę wielu urządzeń podłączanych do sieci i zapewni im stabilniejszą pracę niezależnie od warunków środowiskowych, na co wpływ mają odległości czy zakłócenia.

