Po pierwsze warto wiedzieć, gdzie postawić router Wi-Fi . To kluczowy czynnik wpływający na jakość sygnału sieci bezprzewodowej. Warto umieścić router w centralnym punkcie mieszkania, najlepiej na podwyższeniu, np. na szafce. Unikajmy miejsc, gdzie router mógłby być zasłonięty przez grube ściany, metalowe przedmioty czy duże urządzenia elektroniczne. I na pewno nie chowajmy go do szafy!

Nie bez znaczenia pozostają też wzmacniacze sygnału Wi-Fi. To urządzenia, które pomagają rozszerzyć zasięg sieci bezprzewodowej. Wybierając repeater, zwróć uwagę na jego standardy Wi-Fi, prędkość transmisji danych i zasięg. Po zakupie wystarczy go skonfigurować, w czym pomoże z reguły dołączona aplikacja. Więcej o wzmacniaczach syganłu przeczytacie tutaj .

Popularnym problemem z Wi-Fi pozostaje też duża liczba podłączonych urządzeń. Do jednego routera podłączamy telefony, telewizory, komputery i nie tylko. Co więcej, czasami może przytrafić nam się nieproszony gość, czyli złodziej Wi-Fi, który bez naszej wiedzy korzysta z interentu bezprzewodowego. Jak temu zaradzić?

Na pewno warto zmienić hasło do internetu na takie, które będzie trudne do złamania. To pozwoli pozbawić dostępu do sieci wszystkich tych, których chcemy trzymać od niej z dala - np. naszych sąsiadów. Poza tym warto zastanowić się, czy niektóre urządzenia nie powinny być podłączone kablem internetowym. PC czy stacjonarny telewizor można podpiąc przewodem Ethernet, aby nie obciążać sieci bezprzewodowej.