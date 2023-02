Według najnowszych danych publikowanych przez ukraiński sztab generalny liczba rannych i zabitych Rosjan w wojnie z Ukrainą przekroczyła 143 tysiące.



Zdjęcie Sztab generalny Ukrainy opublikował najnowsze dane dotyczące strat rosyjskiej armii. Liczba zabitych i rannych przekroczyła 143 tysięce / Twitter

Powoli staje się oczywiste, że nawet największa skala ludzkich strat nie spowoduje zatrzymania rosyjskiej machiny zagłady, która niesie w świat "ruski ład" (russkoj mir). Nadzieje zachodnich ekspertów, że śmierć i cierpienie rodaków spowodują wzrost niechęci do władz na Kremlu okazały się błędne. W czasie II Wojny Światowej Józef Stalin miał podobno wypowiedzieć straszliwe zdanie, które do dziś jest powtarzane przez historyków: - U nas ludzi dużo. A jak zginą, to kobiety narodzą kolejnych.

Oglądając materiał z matką czwórki synów zamieszczony przez Antona Geraszczenko można odnieść wrażenie, że od tego czasu ten pogląd jest cały czas wśród Rosjan popularny.