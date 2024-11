Po przejściu prób morskich, Bayraktar TB3 PT2 pomyślnie wystartował z rampy nachylonej pod kątem 12 stopni na pokładzie TCG Anadolu. Lot testowy, przeprowadzony w strategicznie ważnym rejonie, gdzie Morze Egejskie łączy się z Morzem Śródziemnym, trwał 46 minut i zakończył się precyzyjnym lądowaniem na tym samym krótkim pasie startowym . Co istotne, system nie wymagał żadnego dodatkowego sprzętu wspomagającego lądowanie, co podkreśla innowacyjność konstrukcji i adaptacyjność TB3.

Pierwsze próby na rampie z Bayraktarem TB3 rozpoczęły się 1 czerwca 2024 roku w ramach programu realizowanego w Tekirdağ Çorlu oraz w Ośrodku Szkolenia i Testów Lotniczych Baykar w Keşan, gdzie specjalnie skonstruowany pas startowy odwzorowywał warunki pokładu TCG Anadolu. Po pomyślnym ukończeniu programu testowego, Bayraktar TB3 wykazał gotowość do integracji systemów bezzałogowych z nowoczesną flotą turecką, stąd wczorajsze testy na pokładzie "prawdziwego" okrętu.

I nie da się ukryć, że to ogromny sukces tureckiej firmy, który przy okazji umacnia pozycję Ankary jako lidera w dziedzinie systemów bezzałogowych, zarówno na lądzie, jak i na morzu . Bayraktar TB3 otwiera też nowy rozdział w historii tureckiej marynarki wojennej, znacząco wzmacniając jej zdolność do projekcji siły na dalekie odległości, prowadzenia operacji wsparcia powietrznego na morzu i wykonywania misji rozpoznawczych w obszarach ograniczonego dostępu, zapewniając strategiczną przewagę w trudnym regionie.

Bayraktar TB3 został specjalnie zaprojektowany do startu i lądowania z jednostek o ograniczonej przestrzeni, jak dronowy lotniskowiec TCG Anadolu. Ten zaawansowany bojowy dron jest ewolucją sprawdzonego Bayraktara TB2 - który za sprawą działalności w Ukrainie urósł do miana legendy - wzbogaconą o liczne ulepszenia. Bayraktar TB3 mierzy około 8,35 metra długości i ma rozpiętość skrzydeł wynoszącą 14 metrów.

To jedna z optymalizacji, która pozwoliła na wydłużenie czasu lotu oraz integrację z zaawansowanymi systemami pokładowymi statków. Dron został też zaprojektowany do pracy w różnych warunkach klimatycznych, w tym w trudnym środowisku morskim, a jego maksymalny udźwig wynosi 280 kilogramów, co pozwala na przenoszenie zróżnicowanego arsenału uzbrojenia i systemów.