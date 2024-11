Piękny lot najpotężniejszej rakiety świata. Coraz bliżej powrotu na Księżyc

Szósty lot Starshipa przebiegł w pełni pomyślnie. To kolejny sukces Elona Muska i jego firmy SpaceX. Podczas lotu przetestowano nowe osłony termiczne, które lepiej będą chroniły korpus statku przed wysoką temperaturą i plazmą. Tym razem jednak misja przebiegła nieco inaczej niż poprzednia. Chociaż zestaw osiągnął zakładaną wysokość, to ostatecznie Booster SuperHeavy i Starship spadły do wody.

Starship to prawdziwy kolos. Największa rakieta świata ma ponad 120 metrów wysokości. Pierwszy stopień to Super Heavy wysoki na 71 metrów, który został wyposażony w 33 silniki Raptor . W roli paliwa SpaceX wykorzystuje tutaj metan, a utleniaczem jest ciekły tlen.

Drugi stopień nazywa się po prostu statkiem (Starship). Jego wysokość to 50 metrów i wiemy, że SpaceX planuje go stworzyć w kilku wersjach. Będą to warianty załogowe oraz towarowe. Natomiast z myślą o ponownym lądowaniu ludzi na Księżycu, zostanie on opracowany w roli specjalnego lądownika, na co NASA przeznaczyła blisko 3 miliardy dolarów.