Iran ośmieszył Rosję. Putin wściekły na decyzję Teheranu

W mediach cytowana jest wypowiedź zastępcy sił powietrzno-kosmicznych Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC). Co niezwykłe, nie chodzi tu tylko o starsze systemy S-300, ale również najnowsze S-400 , które na ogromną skalę Rosja wykorzystuje do obrony swoich strategicznych obiektów. Władze Iranu uważają, że ta broń obronna jest całkowicie bezskuteczna wobec najnowszych izraelskich pocisków wystrzeliwanych z amerykańskich myśliwców F-35 Lightning II.

To potężny cios dla Władimira Putina. W końcu Iran jest wielkim sojusznikiem Rosji. Na kilka tygodni przed atakiem odwetowym Izraela na Iran, Moskwa w ramach przyjaźni wysłała do Teheranu kilka zestawów systemów S-400. Wszystko wskazuje na to, że również i one zawiodły. Dlatego władze Iranu zdecydowały się zainwestować w rozwój własnych systemów i sprzęt pochodzący np. z Chin, który powstał z myślą właśnie o neutralizacji amerykańskiej broni.