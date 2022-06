Włoskie służby poinformowały, że takie działanie rosyjskiego krążownika ma charakter pokazowy. Z kolei szef włoskiego sztabu marynarki wojennej, admirał Enrico Credendino, informował wcześniej, że według dostępnych informacji na Morzu Śródziemnym znajduje się aż 18 rosyjskich okrętów nadwodnych i dwa okręty podwodne.

Jak wygląda rosyjski krążownik?

Krążownik Wariag jest krążownikiem rakietowym projektu 1164, w kodzie NATO figuruje jako Slava. Kiedyś nosił nazwę Czerwona Ukraina i został zwodowany w 1983 roku. Należy on do rosyjskiej Floty Pacyfiku i jest częścią 36. Dywizji Okrętów Nawodnych we Władywostoku.

Obecnie statek ten jest okrętem flagowym należącym do rosyjskiej morskiej grupy zadaniowej, która jest rozmieszczona we wschodniej części Morza Śródziemnego. W roku 2016 został rozlokowany u wybrzeży Syrii w celu wsparcia rosyjskiej operacji lotniczej w tym kraju.

Zdjęcie Krążownik Wariag obecnie stacjonuje na Morzu Śródziemnym / Xinhua/Rouelle Umali / East News

Wariag jest napędzany m.in. przez cztery turbiny gazowe COGOG o mocy 23 300 kilowatów, a jego standardowa wyporność to 10 000 ton. Mierzy on 186,4 m długości, z zanurzeniem 8,4 m.

Może pokonać 10 000 mil morskich (19 000 km) przy prędkości 16 węzłów (30 km/h). Maksymalna prędkość jaką może osiągnąć wynosi 63 km/h (34 węzły). Może pomieścić także 476 członków załogi.

Zdolności bojowe krążownika Wariag

Według oficjalnych danych, okręt wyposażony jest w szesnaście pocisków przeciwokrętowych P-1000 Vulkan, które są umieszczone w dwóch ośmiorakietowych wyrzutniach.

W uzbrojeniu znajdziemy także 64 pociski ziemia-powietrze S-300F dalekiego zasięgu oraz pociski OSA-M SR SAM (mobilny system rakietowy ziemia-powietrze krótkiego zasięgu).

Wariag posiada dwufunkcyjne działa AK-130 (130 mm) oraz AK-630 (30 mm). Wyposażony jest również w moździerze RBU-6000 służące do walki z okrętami podwodnymi. Składają się one z dwunastu luf układających się w kształt podkowy.

Okręt jest wyposażony w specjalistyczne czujniki i systemy, m.in. Voskhod MR-800 radar wyszukiwania 3D, czy Pop SA-N-4 radar do kierowania ogniem. Przystosowany jest także do walki elektronicznej. Na krążowniku znajduje się ponadto pokład lotniczy i hangar, z którego korzystają śmigłowce Kamov Ka-25 lub Kamov Ka-27.

Krążownik rakietowy Wariag jest wielozadaniowym okrętem i mimo swojego wieku (prawie 40 lat) wciąż jest unowocześniany i stanowi potencjalne zagrożenie.