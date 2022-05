Ił-80 - co to za samolot?

Ił-80 to latające centrum dowodzenia prezydenta i dowódcy sił zbrojnych na wypadek kryzysu, a przede wszystkim wojny i to takiej, która spowoduje, że żadne miejsce na Ziemi nie będzie bezpieczne. Maszyna została stworzona w oparciu o konstrukcję samolotu pasażerskiego Ił-86. W momencie produkcji była to największa i najpojemniejsza dostępna maszyna.

IŁ-80 mierzy 60 metrów, jego wysokość to 15,5 metrów a rozpiętość skrzydeł to 48 metrów. Zasilany jest 4 silnikami turbowentylatorowymi o mocy 127,6 Kn każdy. Z dostępnych informacji wynika, że zbudowano 4 takie maszyny, które stacjonują obecnie w Bazie Lotnictwa Transportowego w Czkałowsku, w okolicach Moskwy. Oznaczone są one numerami RA-86146, RA-86147, RA-86148 i RA-86149. Trzy z nich mają być gotowe do natychmiastowego wzbicia się w powietrze. W 2006 roku rozpoczęto proces modernizacji maszyny, ale szczegóły są objęte tajemnicą.

Ił-80 to rosyjski samolot dnia zagłady

Ił-80 nie ma okien pasażerskich i niektórych drzwi po to, aby chronić się przed potencjalnymi skutkami wybuchu bomby nuklearnej. Ponadto jest w stanie pobierać paliwo w powietrzu. Cechą charakterystyczną maszyny jest duża owiewka na kadłubie w jego przedniej części, gdzie umieszczono anteny systemów łączności satelitarnej.

W mniejszej owiewce położonej na kadłubie przed statecznikiem pionowym samolotu znajdują się anteny systemu łączności Asteroid-S. W 2010 roku systemy komunikacyjne miały zostać wykradzione z jednej z maszyn podczas rutynowego przeglądu.

Prototyp samolotu odbył pierwszy swój lot w 1985 roku, jednak w pełni wyposażona w specjalistyczne systemy łączności maszyna po raz pierwszy wzbiła się w powietrze 2 lata później. W 1990 roku pierwszy raz z pokładu samolotu Ił-80 wydano rozkaz odpalenia międzykontynentalnej rakiety balistycznej.

Samolot brał już udział w Paradzie Zwycięstwa w maju 2010 roku.

