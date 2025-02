Rosyjski supermyśliwiec Su-57 pojawił się w Iranie. Sygnał dla USA

Do niezwykłego wydarzenia doszło tuż po zakończeniu pokazów lotniczych Aeroindia 2025 w Indiach. Otóż najpotężniejszy rosyjski myśliwiec Su-57 wylądował w Iranie. Maszyna musiała uzupełnić paliwo, ale jednocześnie był to wymowny sygnał do USA i Izraela, że Rosja jest sojusznikiem Iranu i będzie go bronić, jeśli te kraje postanowią wywołać z nim wojnę.