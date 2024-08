Rosyjski "Szafir" nie miał szans. Pokonał go ukraiński dron

Jak mówi wpis ukraińskich Sił Operacji Specjalnych — cel porażono za pomocą bojowych bezzałogowych pojazdów latających, które zniszczyły system "Szafir". Wróg poniósł także straty w personelu, ma zarówno rannych, jak i zabitych. SSO nie sprecyzowało jednak dokładnej liczby rosyjskich ofiar.

Na upublicznionym nagraniu z drona rozpoznawczego krążącego nad obszarem widoczny jest przebieg całej akcji. System celnie trafiony dronem kamikaze dość szybko zajął się ogniem. Następnie widzimy już spalony wrak wozu i Rosjan, którzy wynoszą swoich rannych towarzyszy na pakę pickupa w celu ewakuacji. Niestety z powodu niskiej jakości nagrania nie jest możliwa identyfikacja liczby rannych.

Czym jest najnowszy rosyjski wóz walki radioelektronicznej?

System "Szafir" to jedno z najnowszych rosyjskich rozwiązań z dziedziny walki radioelektronicznej. Jest to elektroniczny system typu "soft-kill" - służy do zwalczania dronów przeciwnika metodami niekinetycznymi na przykład poprzez zagłuszanie komunikacji na linii dron-operator.

Według rosyjskich źródeł system jest w stanie wykryć bezzałogowce z odległości 30 kilometrów oraz tłumić naziemne stacje, z których kontrolowane są drony. Gdy cel zostanie wykryty i zidentyfikowany jako wrogi, to jest automatycznie klasyfikowany w zależności od poziomu zagrożenia, jaki stwarza dla chronionego obszaru. System jest zdolny do zakłócania dronów w promieniu 5 kilometrów od swojej pozycji.

"Szafir" bazuje na podwoziu cywilnej ciężarówki Mercedes-Benz Sprinter i posiada charakterystyczny, prawdopodobnie teleskopowy, maszt z dużą liczbą anten zamocowanych dookólnie. Stanowiska obsługi, podobnie jak całe oprzyrządowanie elektroniczne znajdują się wewnątrz pojazdu.

Wóz jest używany od zeszłego roku

Po raz pierwszy "Szafir" został wykorzystany przez rosyjskie wojska w czerwcu 2023 roku i jak donosi rosyjska państwowa agencja TASS — sprawdził się wtedy bardzo dobrze, chroniąc wojska inżynieryjne przed dronami kamikaze.

Poza propagandową publikacją agencji TASS brak jest jakichkolwiek innych potwierdzeń udanego wykorzystania tego systemu w walce.