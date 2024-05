Czy taki drewniany pancerz jest faktycznie skuteczny? Jak może to być zaskoczeniem, to nie jest to aż tak głupie rozwiązanie. Zamysłem jest tu oddalić eksplozję od standardowego pancerza, sprawiając, że ładunek kumulacyjny pocisku zdetonuje się na odległości dalszej niż optymalny dystans.

Ma to pewne logiczne podstawy, ale nie ma co się oszukiwać, że to bardzo prowizoryczne rozwiązanie. Niektórzy wprost twierdzą, że przynajmniej teraz ta Msta-S jest idealnie przygotowana, aby zamontować na niej... trebusz.

2S19 MSTA-S to rosyjski "Bóg wojny"

2S19 Msta-S to podstawowa nowoczesna artyleria samobieżna rosyjskiej armii, ostrzeliwującą pozycje Ukraińców na wszystkich odcinkach frontu. Stanowi rosyjski odpowiednik takich artylerii samobieżnych jak AS90, Panzerhaubitze 2000 czy AHS Krab.

2S19 Msta-S jest produkowany w zakładach Uraltransmasz i powstaje na podwoziu złożonym z części czołgów T-72 i T-80. Ta samobieżna haubica może wystrzeliwać standardowe pociski z ładunkiem odłamkowo-burzącym, jak i kasetowym, a nawet pociski kierowane Krasnopol. Z użytku Rosjanie wycofali amunicję z ładunkiem chemicznym oraz nuklearnym.

Zdjęcie Artyleria samobieżna Msta-S / Vitaly Kuzmin / Wikimedia

Parametry taktyczno-techniczne haubicy samobieżnej 2S19 Msta-S:

Załoga: 5 osób

Długość: 11,92 m

Szerokość: 3,38 m

Wysokość: 3,35 m

Masa bojowa: 42000 kg

Uzbrojenie: działo 2A64 kalibru 152 mm

Szybkostrzelność: 8 pocisków/minutę

Donośność pocisków: 24,7 km (29 km z pociskami z gazogeneratorem)

Napęd: turbodoładowany silnik diesla V-84A o mocy 780KM

Prędkość maksymalna: 60 km/h

Zasięg jazdy: 500 km