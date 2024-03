Rosyjskie bomby "na sterydach". Teraz są jeszcze groźniejsze

Rosja próbuje "oszukać" Ukraińców

I to właśnie ten ostatni przypadek, który imitując niewybuch stwarza ogromne zagrożenie, opisuje ukraiński ekspert. Lokalni specjaliści sugerują zaś, że dodanie mechanizmów samozniszczenia może wynikać z problemów z brakiem detonacji niektórych UMPK, potencjalnie z powodu kontaktu z miękką glebą. Tak czy inaczej, stosowanie takiego rozwiązania, obok standardowego detonatora kontaktowego, to niebezpieczna innowacja rosyjskiej armii.



Nie tylko zwiększa bowiem niszczycielski potencjał "uskrzydlonych" bomb, ale i komplikuje proces ich rozbrajania. A że z zachodnich raportów wynika, że rosyjskie siły powietrzne znacznie zwiększyły swoją siłę w wojnie z Ukrainą dzięki ulepszonemu rozmieszczaniu "bomb szybujących", które są wykorzystywane również do niszczenia fortyfikacji, to sytuacja Kijowa jest naprawdę trudna. Wystarczy tylko przypomnieć, że FAB odegrały kluczową rolę w zdobyciu Awdijiwki, bo Rosjanie zrzucali ich kilkadziesiąt każdego dnia, zmieniając miasto w ogromne gruzowisko.

Zdjęcie Niezdetonowana rosyjska bomba FAB-250 w jednej z ukraińskich miejscowości / STATE EMERGENCY SERVICE OF UKRAI / ANADOLU AGENCY / AFP

Nadchodzą kolejne uskrzydlone bomby

Co więcej, są w stanie je rozmieszczać przy zachowaniu dużego bezpieczeństwa własnych jednostek, bo mogą zrzucać je z odrzutowców Su-34 i Su-35, przelatując nad kontrolowanym przez siebie terytorium, gdzie ukraińska obrona powietrzna nie sięga. Następnie bomby rozkładają dołączone skrzydła, przelatują kilkadziesiąt kilometrów, przekraczają linię frontu i uderzają w terytorium Ukrainy naprowadzane na określone współrzędne za pomocą zintegrowanego układu inercyjnego z korekcją GPS.



Co prawda siły ukraińskie też wykorzystują bomby kierowane, w tym amerykańskie zestawy JDAM, jednak ich dostępność jest ograniczona. Jednocześnie nie dalej jak wczoraj dowiedzieliśmy się, że Kreml nie tylko znacząco zwiększył produkcję FAB-500 i podwoił produkcję FAB-1500, ale i rozpoczął masową produkcję jeszcze potężniejszych FAB-3000, co może sugerować, że opracował działające z tymi ostatnimi moduły UMPK i nie są to dobre wieści.