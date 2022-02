Rosyjskie desantowce na Morzu Czarnym. Pętla wokół Ukrainy zaciska się?

Militaria

Trzy rosyjskie desantowce z Floty Północnej dołączą do okrętów tego samego typu z Floty Bałtyckiej. Mogą one zostać wykorzystane przeciwko Ukrainie np. do desantu na południu tego kraju, jeżeli Putin zdecyduje się dokonać ataku.

Zdjęcie Okręt desantowy projektu 775 Ropucha / domena publiczna