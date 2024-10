Czas na ukraińskie Warany

Teraz rozwiązanie tego typu zaprezentowała zaś Ukraina, która pochwaliła się nowym buggy o nazwie "Waran", zapowiadając jednak, że nie chodzi o pojazd bojowy do walki na froncie, ale mobilny sprzęt wszechstronnego wsparcia personelu, tj. transportowy, ewakuacji medycznej czy dostarczania amunicji.

Jak dowiadujemy się z komunikatu Ministerstwa Obrony Ukrainy, "Warany" są zbudowane na solidnej ramie, a charakterystyczna forma ma zapewnić im dużą stabilność w trudnym terenie. Administracja podkreśliła też, że ich projektantem jest inżynier z dużym doświadczeniem, dobrze zorientowany w naprawie i eksploatacji pojazdów, a wymagania dla pojazdu zostały określone przez wojsko - miał być szybki, zwrotny i łatwy w utrzymaniu.

Tym samym buggy są wyposażone w silnik turbodiesel (moc nie została ujawniona) i 5-biegową automatyczną skrzynię biegów, a większość części wykorzystanych do produkcji pochodzi od znanych międzynarodowych producentów. Są to pojazdy dwumiejscowe, ważące nieco ponad tonę, które mogą przewieźć do 500 kg ładunku lub ciągnąć przyczepę o wadze 300 kg. "Waran" może osiągnąć prędkość powyżej 100 km/h jadąc po piasku, a jego zbiornik paliwa pozwala na przejechanie do 200 km w terenie.

