3 czerwca 2025 r. czeskie Ministerstwo Obrony ogłosiło przyjęcie odnowionej oferty leasingu od Szwecji na dalszą eksploatację myśliwców Saab JAS-39 Gripen do 2035 roku. Propozycja kontraktu została zatwierdzona przez Kolegium Ministra Obrony i przekazana rządowi do zatwierdzenia i podpisania.

Czesi od 2005 roku leasingują od Szwecji 14 samolotów bojowych JAS-39C/D Gripen, które stanowią podstawowe myśliwce ich lotnictwa wojskowego . Trwająca, trzecia umowa, wygasa w 2027 roku, co oznaczałoby, że Republika Czeska zostałaby bez pełnoprawnych samolotów bojowych.

Obecnie bowiem oczekuje na dostawy 24 samolotów F-35, których pierwsze modele mają trafić do Czech w 2031 roku, a operacyjność osiągną w 2035. Stąd czeskie Ministerstwo Obrony od 2024 roku negocjowało przedłużenie umowy na dalszy leasing Gripenów. Początkowo jednak rozmowy miały nie iść w najlepszym kierunku i w czeskich mediach spekulowano, że nie uda się przedłużyć umowy i niebo nad Czechami będą musiały chronić samoloty sojuszników z NATO m.in. z Polski.

Według najnowszego komunikatu czeskie Ministerstwo Obrony jednak doszło do porozumienia ze Szwedami. Wynegocjowane warunki stanowią około 25-procentową redukcję kosztów, w porównaniu do propozycji z 2024 roku .

Obok samego leasingu samolotów w umowie uwzględniono także kontynuację ich modernizacji, trwającej od 2015 roku. Ulepszenia są wymagane ze względu na zbliżający się koniec cyklu życia maszyn . Wraz z nową umową są bardzo konieczne, gdyż według nich Gripeny w czeskich siłach powietrznych posłużą do swojej trzeciej dekady.

Co potrafią myśliwce Gripen?

JAS-39 Gripen to samolot wielozadaniowy, który ma szczególnie wyróżniać się manewrowością oraz zdolnościami walki na krótkim dystansie. Ponadto jest zaprojektowany do szybkiego i krótkiego startu oraz lądowania z pasa o długości do 500 metrów.