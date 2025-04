Litwini złożyli w zeszłym roku zamówienie na aż 44 niemieckie czołgi Leopard 2 . Co ciekawe, chodzi tutaj o najbardziej zaawansowane wersje 2A8. Umowa została podpisana 16 grudnia 2024 roku, ale dostawy mają być realizowane etapami. Pierwsza kompania (14 czołgów) ma zostać dostarczona w 2029 roku, a pełna gotowość operacyjna batalionu jest planowana na 2034 rok. Armia ma zamiar je dostosować do swoich potrzeb na drodze kilku modyfikacji. Czołgi będą najważniejszą bronią Litwy, gdyby Kreml zdecydował się uderzyć na ten kraj.

Rząd Litwy kupił dziesiątki czołgów Leopard 2A8 i szykuje się do obrony

Jest to obecnie najniebezpieczniejsze miejsce w całej Europie. Nie jest tajemnicą i nie powinno dziwić, że Rosjanie będą chcieli zająć te tereny za pomocą swojej pięści pancernej. Wtedy do boju wejdą dziesiątki litewskich czołgów Leopard 2A8. To naprawdę potężna broń, która bez problemu może stawić czoła nawet najnowszym rosyjskim T-90M. Otóż te maszyny zostały wyposażone w potężny system obrony aktywnej Rafael Trophy.