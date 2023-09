Widzieliśmy już wiele spektakularnych akcji ukraińskich sił zbrojnych, bo Kijów chętnie dzieli się nagraniami, które z jednej strony podnosić mają morale jego żołnierzy, a z drugiej przypomnieć światu, że Ukraina wciąż walczy i nie ustępuje "drugiej armii świata". To najnowsze, prezentujące atak dronów na rosyjską haubicę 2S1 Goździk w obwodzie donieckim, należy jednak do tych bardziej spektakularnych. Bo choć pierwsze uderzenie nie zniszczyło rosyjskiej jednostki, to zmusiło jej załogę do panicznego wyskakiwania z niej w biegu.

TEn 2S1 Goździk nie nadaje się nawet na złom

Co więcej, uszkodziło ją do tego stopnia, że poruszała się, zostawiając za sobą ścianę ognia (i przez moment była "prawdziwie" samobieżna!). Ukraińcy nie mieli jednak zamiaru ryzykować, że Rosjanie naprawią ten egzemplarz 2S1 Goździk, więc szybko dołożyli drugie trafienie, które na dobre załatwiło sprawę - po tym z haubicy zostały już tylko zwęglone szczątki.