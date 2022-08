Obecnie Ukraina jest jedynym krajem na świecie, w którym używana jest amunicja kasetowa. Tak wynika z najnowszego raportu opublikowanego przez organizację Human Rights Watch. Według podanych informacji, armia rosyjska od chwili agresji na Ukrainę, setki razy używała przerażającej w swoim działaniu amunicji kasetowej. Taki rozdaj broni użyty został co najmniej 10 z 24 regionów Ukrainy.

Eksperci z Human Rights Watch podali, że w okresie od lutego do lipca bieżącego roku w Ukrainie w wyniku ostrzału z amunicji kasetowej zginęło 689 cywilów. Są to przypadki udokumentowane i w większości pochodzą z okolic Charkowa i Chersonia. W rzeczywistości jednak ofiar może być o wiele więcej.

Reklama

Rosja jedynym krajem na świecie, który używa amunicji kasetowej

W 2008 roku 110 krajów z całego świata podpisało konwencję o zakazie używania takiej broni w konfliktach zbrojnych. Co ciekawe, 37 krajów zniszczyło w ostatnich latach swoje zasoby tej broni. Władze Rosji jednak nie złożyły swojego podpisu pod konwencją. Wojna w Ukrainie pokazała, że Rosja nie zamierza wycofać z użycia tej broni i często po nią sięga. W tej chwili, jako jedyny kraj na świecie.

Organizacja Human Rights Watch zaapelowała do Rosji, by przestała używać amunicji kasetowej i jak najszybciej podpisała konwencję z 2008 roku. Niestety, jako że Rosja nie podpisała konwencji, formalnie nie może być ukarana za jej używanie. Oprócz Ukrainy, Rosja w ostatnich latach używała tej broni również w Syrii.

Setki ofiar zakazanej broni w Ukrainie. Rosja na cenzurowanym

Amunicja kasetowa zawiera od kilku do kilkuset małych pocisków, a pocisk zawiera od kilkunastu do kilkuset podpocisków, które w odpowiednio zaprogramowanym momencie są uwalniane z głowicy. Amunicja eksploduje w powietrzu nad celem, uwalniając kilkadziesiąt do kilkuset mniejszych ładunków o polu rażenia stadionu piłkarskiego.

To stanowi ogromne zagrożenie dla ludności cywilnej, ponieważ część z tych małych pocisków nie wybucha. Według badań, pozostałości mogą w dłuższej perspektywie czasu doprowadzić do śmierci setek osób. Broń ta może tworzyć nad obszarami celu swoiste pola minowe. Władze Ukrainy podały, że tylko jednego dnia wojny, Rosjanie stawiają tyle min i pozostawiają niewybuchów, których neutralizacja może potrwać nawet miesiąc.