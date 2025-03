Z uwagi na trudność neutralizowania dronów w locie, strzelba M4 A.I. Drone Guardian została zaprojektowana z myślą o łatwości obsługi, umożliwiając precyzyjne celowanie na odległość do 50 metrów i więcej. Broń bazuje na sprawdzonym systemie gazowym o krótkim skoku tłoka z automatyczną regulacją gazu, który przez ponad dwie dekady był wykorzystywany przez wojsko i służby porządkowe.

Według producenta efektywny zasięg broni wynosi około 50 metrów, z maksymalnym zasięgiem dochodzącym do 100 metrów. Tym, co wyróżnia wersję A.I., jest zmodyfikowany czok (część broni strzeleckiej montowana u wylotu lufy), który zapewnia, że amunicja utrzymuje prędkość i energię na większych dystansach, co zwiększa jej skuteczność w zwalczaniu zagrożeń powietrznych.