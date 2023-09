Sobowtór Ramzana Kadyrowa pojawił się w szpitalu

W szpitalu w Moskwie pojawił się sobowtór Ramzana

Kadyrow miał przejść operację przeszczepu jednej z nerek. I chociaż sama operacja miała przebiec pomyślnie, to jednak organizm ostatecznie miał odrzucić przeszczep. W rezultacie tego, przywódca Czeczenii miał zapaść w śpiączkę, która zakończyła się śmiercią mózgu.

Reklama

Chociaż nie ma oficjalnie potwierdzonych informacji o śmierci Ramzana Kadyrowa, przedstawiciele wywiadu Ukrainy podali, że rzeczywiście przywódca Czeczeni już nie żyje. W mediach pojawiło się bardzo ciekawe nowe nagranie w roli głównej Magomedem Kadyrowem, wujem Ramzana, który przebywa w Centralnym Szpitalu Klinicznym w Moskwie.

Zdjęcie Sobowtór Ramzana Kadyrowa ma inny kształt nosa / @nexta_tv / Twitter

Problemy z przeszczepem nerki u Kadyrowa

W ostatnich dniach zauważono, że wiele pojazdów z czeczeńskimi numerami tablic rejestracyjnych pojawiało się pod Centralnym Szpitalem Klinicznym w Moskwie. Wówczas analitycy podali, że może chodzić o problemy z Ramzanem. Tymczasem okazuje się, że na opublikowanym filmie, który miał obalić teorię o śmierci Ramzana, nieoczekiwanie tylko ją potwierdził.

Anton Heraszczenko, doradca ministra spraw wewnętrznych Ukrainy dostrzegł, że na filmie występuje sobowtór Ramzana Kadyrowa. Porównał on dwa jego zdjęcia. I rzeczywiście klon ma nieco inny kształt nosa i mniej spuchniętą twarz od prawdziwego Ramzana, również od jego samego z ostatniego filmu z Groznego i wszystkich oficjalnych jego zdjęć opublikowanych w globalnej sieci.

Ramzan Kadyrow nie żyje?

Analitycy tłumaczą, że to nic nowego. Jeśli Ramzan Kadyrow rzeczywiście nie żyje, to właśnie w taki sposób próbowano by to ukryć przed obywatelami kraju i całym światem. Wykorzystanie sobowtóra jest idealnym sposobem na osiągnięcie tego celu. Właśnie w ten sam sposób od wielu lat świetnie prosperuje sam Władimir Putin, który ma przynajmniej trzech swoich klonów.