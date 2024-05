Specjalny samolot pojawił się w Malborku. Ważny ruch NATO

G550 CAEW to po podniebny radar

G550 CAEW to zmodyfikowany przez Izraelczyków cywilny odrzutowiec, dostosowany do wymagań armii. Płatowiec został odpowiednio przystosowany pod kątem operowania na większym pułapie przy zwiększonym zasięgu lotu. Widoczne na samolocie zaokrąglenia, to miejsca, w których umieszczono anteny radarowe. Dzięki temu G550 CAEW może prowadzić rekonesans w zakresie 360 stopni.

Samolot wykorzystuje system radarowy EL/W-2085 z radarem technologii AESA, czyli aktywnym elektronicznym skanowaniem fazowym. Może śledzić do 1000 obiektów jednocześnie na dystansie 450 kilometrów. G550 CAEW tworzy tak naprawdę całą mapę z wyszczególnionymi stanowiskami sojuszników, jak i wroga, dając ogląd armii co do nadchodzącego zagrożenia. Przy tym z jego pokładu można koordynować kierunki ataku jednostek lądowych lub obronę przed np. atakiem rakietowym.

Zdjęcie Samolot G550 CAEW włoskich Sił Powietrznych / @GbhvfRon / Twitter

Parametry taktyczno-techniczne samolotu G550 CAEW:

Długość: 29,39 m

Rozpiętość skrzydeł: 28,50 m

Napęd: 2x silniki turboodrzutowe Rolls-Royce BR710C4-11

Prędkość maksymalna: 1084 km/h

Zasięg lotu: 12501 km

Maksymalny czas lotu: 9 godzin

Polska ma samoloty AEW&C

Do niedawna polskie Siły Powietrzne pozostawały w tyle pod względem maszyn AEW&C. Zwyczajnie nie mieliśmy tak kluczowych systemów. Niemniej w lipcu 2023 roku zamówiono do Polski dwa samoloty Saab 340B AEW-300, będące pierwszymi podniebnymi maszynami wczesnego ostrzegania i dowodzenia naszego lotnictwa. Pierwsza z tych maszyn przyleciała do Polski w marcu i obecnie przechodzi proces przygotowania samolotu do służby, zanim zostanie przekazany dla Sił Powietrznych.