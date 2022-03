Spektakularna współpraca dronów z artylerią na Ukrainie [WIDEO]

Drony to potężna broń, która można w mgnieniu oka odmienić pole walki. Te pojazdy latające na Ukrainie są wykorzystywane do zwiadu i ataków na konwoje rosyjskich pojazdów. Można śmiało rzec, że dzięki dostarczonym z Turcji dronom Bayraktar TB2 ukraińska armia wygrywa tę wojnę.

W sieci właśnie pojawił się najnowszy materiał filmowy. Jest ona najlepszym przykładem tego, jak drony świetnie sprawdzają się na polu walki. Tym razem jeden z Bayraktarów namierzył konwój rosyjskich pojazdów i przekazał dane do centrum dowodzenia. Chwilę później część konwoju została zniszczona za pomocą artylerii.

Reklama

Wideo youtube

Armia aktualnie posiada kilkanaście dronów o nazwie Bayraktar TB2 od tureckiego koncernu zbrojeniowego Baykar Makina. Niebawem na Ukrainę mają zostać dostarczone kolejne dziesiątki dronów.

Bayraktar TB2 to bezzałogowe drony klasy MALE (Medium Altitude Long Endurance). Dysponują długością 6,5 metra i rozpiętością skrzydeł na poziomie 12 metrów. 300-litrowe zbiorniki pozwalają na wykonywanie misji przez aż 27 godzin i loty w zasięgu 150 kilometrów. Drony mogą odbywać loty na wysokości do 8200 metrów i rozpędzić się do 220 km/h. To wszystko jest zasługą pojedynczego silnika Rotax 912 iS o mocy 100 KM.

Na pokładach Bayraktar TB2 znajdują się dwa rodzaje broni. Szybujące pociski przeciwpancerne MAM-L o zasięgu do 8 kilometrów oraz MAM-C z głowicami uniwersalnymi. Są one w stanie przebić do 200 mm stali RHA i razić odłamkami cele do 20 metrów od miejsca uderzenia. Drony mogą zabrać na pokład do czterech takich pocisków.

Ministerstwo Obrony Ukrainy podało, że udało się unicestwić aż 430 czołgów, 1375 transporterów opancerzonych, 190 systemów artyleryjskich i 70 wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych. Zestrzelone zostały 84 samoloty, 108 śmigłowców i 11 bezzałogowców. Rosjanie stracili 43 zestawy przeciwlotnicze, 819 pojazdów kołowych, 60 cystern i 3 jednostki pływające. Wedle szacunków Rosjanie stracili już 40 procent zasobów.