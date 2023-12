Spektakularny atak rakietowy na czołg. "On jest niezniszczalny"

Trophy, czyli niesamowity system obrony czołgu Merkava

Jak podaje firma Rafael, wówczas, gdy wykryty pocisk zagraża obiektowi chronionemu, w tym przypadku czołgowi, z systemu wystrzeliwany jest pocisk formowany wybuchowo, który niszczy nadlatujący pocisk w odległości rzędu 10-30 metrów od chronionego pojazdu. System określa też punkt startowy pocisków, przesyłając informację do systemu kierowania ogniem i do załogi, która może zneutralizować wrogich żołnierzy.

Cały system Trophy waży ok. 800 kg i przeznaczony jest do instalowania na ciężkich wozach bojowych. Opracowywane są wersje lżejsze, MV (medium weight) do montażu na średnich pojazdach (10-30 ton) (waga systemu około 450 kg) oraz wersja LV (light weight), przeznaczona do pojazdów lekko opancerzonych.

Hamas próbuje oszukać system Trophy, ale bez skutku

Eksperci podają, że bojownicy Hamasu mają świadomość, że trudno jest zniszczyć izraelski czołg z aktywnym systemem Trophy, ale od jakiegoś czasu stosują oni metodę podwójnych ataków. Oznacza to, że po pierwszym uderzeniu pocisku w czołg, wystrzeliwują drugi, który ma już go zniszczyć. Chcą oni wykorzystać chwilowy reset systemu Trophy, który może mieć problemy z wykryciem obiektów w chmurze odłamków. Na szczęście wciąż nie ma dowodów na to, że metoda Hamasu zdała egzamin.