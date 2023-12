Sukces polskiej zbrojeniówki

Projekt stworzenia Zdalnie Sterowanych Systemów Wieżowych kalibru 30 mm rodził się nie bez problemów. Pojawiało się sporo głosów o braku zasadności tworzenia sprzętu, przy jednocześnie większej opłacalności skorzystania z zagranicznych ofert. Ostatecznie budowę udało się sfinalizować, a pierwszy zestaw został już przekazany na użytek wojska wespół z wozami KTO Rosomak.

Jak informuje Jarosław Wolski, ZSSW-30 to jeden z najnowocześniejszych systemów tego rodzaju na świecie i najbardziej nowoczesna broń, którą stworzyła polska zbrojeniówka. Umowa wykonawcza na dostawę 341 seryjnych egzemplarzy wież została podpisana 5 lipca 2022 roku między konsorcjum Huty Stalowa Wola a Agencją Uzbrojenia.

ZSSW-30 - co to jest?

ZSSW-30, czyli system Zdalnie Sterowanych Systemów Wieżowych o kalibrze 30mm to systemy wieżowe przeznaczone do pełnej integracji z polskimi wozami opancerzonymi KTO Rosomak. Zastąpią one tym samym dotychczasowo używany system produkcji włoskiej.

Dlaczego ta broń jest tak wyjątkowa? Poza tym że pochodzi z Polski, jest to niezwykle zaawansowany i nowoczesny system wież, który określa się mianem "inteligentnego". Poza siłą ognia cechuje go również niespotykana do tej pory możliwość komunikacji, przesyłania i odbierania danych z pola walki. Wieża posiada automatyczną armatę kalibru 30mm (Northrop Grumman ATK Mk 44/S Bushmaster II), jak również karabin maszynowy kalibru 7,62mm ZM Tarnów UKM-2000C. W zestawie jest też wyrzutnia rakietowa LR Spike.