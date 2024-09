Spektakularny efekt ataku drona Dragon na Rosjan. Pojazdy stopiły się

Dron Dragon zaatakował pojazdy Rosjan. Niesamowity efekt

Oznacza to, że bez problemu może przepalić na wylot betonowe ściany budynków czy pancerze pojazdów pancernych. Nie trudno sobie wyobrazić, co się dzieje w starciu z człowiekiem. Bardzo trudno ukryć się i przetrwać atak taką bronią. Chociaż używanie takiej broni jest zakazane konwencją genewską, to jednak Rosjanie od początku wojny stosują ją na dużą skalę.

Tego typu urządzenia są proste i tanie w budowie, ale jednocześnie niezwykle efektywne. SZU ujawniły, że jedna puszka z amunicją zapalającą kosztuje zaledwie 12 dolarów. Mogą też przydać się do ataku na rosyjskie pojazdy. Nawet jeśli nie uda się w nie bezpośrednio trafić, to wybuch lub strzał w zbiornik bez problemu doprowadzi do eksplozji, która poważnie uszkodzi lub całkowicie zniszczy pojazd z powodu wybuchu pożaru.

Drony robią prawdziwą furorę w wojnie na Ukrainie

Co ciekawe, Siły Zbrojne Ukrainy testują jeszcze inne, równie dziwne wynalazki. Można tutaj wymienić drona z przymocowaną kataną czy karabinem maszynowym. Na razie takich urządzeń na froncie nie widziano, ale część z pomysłów jak widzimy w przypadku drona-smoka ostatecznie spełnia pokładane w nich nadzieje i trafia na pole walki, gdzie można eliminować rosyjskich okupantów.

Jak podało ukraińskie Ministerstwo Ochrony Środowiska, w ostatnich ponad 2 latach wojny, Rosjanie zdewastowali środowisko naturalne kraju, w tym rezerwaty i parki narodowe, na sumę kilkudziesięciu miliardów dolarów. Największą ilość amunicji zapalającej użyto w Mariupolu, Wuhłedarze czy Ugledarze. Broń ta doprowadziła praktycznie do zrównania z ziemią zakładów hutniczych Azowstal. Rosjanie chcieli pozbyć się z podziemi kombinatu obrońców Azowstalu ze słynnego pułku Azow, który po 2014 roku dzielnie bronił Doniecka, w trakcie agresji rosyjskiej w Donbasie i na Krymie.