Spektakularny efekt systemu antydronowego na rosyjskim quadzie

Rosjanie dostali z Chin urządzenia do wykrywania dronów

Niedawno serwisy społecznościowe obiegł materiał filmowy, na którym ukazano najnowszej generacji stację roboczą do wykrywania małych dronów. Jako że drony kamikadze mają ogromny wpływ na przebieg działań na linii frontu, Rosjanie robią co tylko mogą, by skuteczniej sobie z nimi radzić. Szacuje się, że każdego dnia, ukraińskie drony zabijają i ranią kilkuset rosyjskich żołnierzy.

Zaprezentowane urządzenie składa się ze skrzyni, w której znajdują się anteny radiowe i komputer nadzorujący działanie systemu. Można go podłączyć do laptopa. System pozwala nie tylko wykrywać drony w promieniu kilku kilometrów, ale również podaje szczegółowe informacje na ich temat. Chodzi o numer seryjny drona, jego nazwę, producenta, częstotliwość komunikacji, wersję programu do transmisji i kilka innych informacji. Ponadto, na ekranie może wyświetlać się wizualne ostrzeżenie o zbliżaniu się drona.

Dzięki tym danym żołnierze mogą szybko zorientować się, że są obserwowani przez drona i ukryć, zanim urządzenie kamikadze dokona na nich ataku. Chociaż rosyjska armia testuje takie systemy, nie powinniśmy spodziewać się ich szybkiego wdrożenia na polu walki i masowej popularyzacji.