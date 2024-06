Spektakularny wybuch rakiety na niebie. Mogła zabić wielu ludzi

Izraelska Żelazna Kopuła chroni miasta

Co jakiś czas zdarza się, że wrogie rakiety nie są przechwytywane i rażą wybrane cele. Niedawno nawet zdarzyło się, że rakieta wystrzelona przez członków Hamasu poważnie uszkodziła jedną z mobilnych wyrzutni Żelaznej Kopuły. Pociski Tamir produkowane są przez amerykańską firmę RTX (dawniej Raytheon) i izraelską firmę Rafael Advanced Defense Systems.

Tamir to pocisk uzbrojony w głowicę z zapalnikiem zbliżeniowym i naprowadzany przy pomocy czujników elektrooptycznych, który waży 90 kilogramów, ma 3 metry długości, może osiągnąć prędkość 2,2 Macha i przechwycić cel lecący na wysokości ok. 3 kilometrów. Każdy pocisk Tamir kosztuje około 40 tysięcy dolarów, ale eksperci są zgodni, że jest warty tej ceny, bo m.in. dzięki niemu Żelazna Kopuła ma wskaźnik sukcesu na poziomie ok. 90 procent.

Izrael rezygnuje z amerykańskich Patriotów

Co ciekawe, dotychczas Żelazną Kopułę uzupełniały słynne wyrzutnie Patriot, ale okazuje się, że Izrael chce wycofać je ze służby i zastąpić rodzimymi rozwiązaniami. Analitycy militarni tłumaczą, że stało się to jasne po ostatnim największym w nowej historii ataku rakietowym pochodzącym z Iranu. Wówczas część pocisków balistycznych bez problemu pokonała amerykańskie Systemy Obrony Powietrznej Patriot i sięgnęła celu, a mianowicie jednej z izraelskich baz leżących na pustyni.