Malutki kraj nagle potężnie wsparł Ukrainę. To cios dla Rosji

Niespodziewanie wielkie wsparcie Ukrainy ze Słowenii

Amfibijne wozy opancerzone BOV to bardzo ciekawe i udane pojazdy. Analitycy są pewni, że idealnie sprawdzą się w realiach wojny w Ukrainie, szczególnie do obrony terenów leżących nad rzekami w obwodzie charkowskim i donieckim czy w przyszłości nawet do budowania przyczółków nad Dnieprem w obwodzie chersońskim.

Pojazdy BOV zostały wyposażone w jednostki wysokoprężne Deutz F6L413 o mocy niemal 150 KM. Pozwalają one rozpędzić maszyny do 100 km/h, a przy tym trzeba pamiętać, że mówimy o niemal 6 tonach masy własnej i możliwości transportu nawet 10 żołnierzy. BOV oferują zasięg na poziomie 500 kilometrów, a ich głównym wyposażeniem jest karabin maszynowy PKT kal. 7,62 mm, a dodatkowo do osłony i obrony wykorzystano wyrzutnie granatów dymnych.