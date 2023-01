Stany Zjednoczone szykują wielkie wsparcie militarne dla Ukrainy. Co znajduje się w nowym pakiecie?

Pentagon zamierza wysłać do Ukrainy ponad 550 pojazdów wojskowych, czyli 59 pojazdów piechoty Bradley, 90 transporterów kołowych Stryker, 53 MRAP, 350 Humvee (HMMWV), a także mobilne systemy Avenger, które zamontowane są na Humvee i składają się z wyrzutni rakiet przeciwlotniczych Stinger. Ponadto w skład pakietu wchodzi także amunicja do systemów obrony powietrznej NASAMS, ponad 100 tys. amunicji artyleryjskiej różnego kalibru oraz rakiety przeciwradarowe HARM.

Pojazd piechoty Bradley

Maszyna ta jest gąsienicowym bojowym wozem piechoty, którego produkcja trwa od 1980 roku. Głównym celem pojazdu jest wsparcie czołgów i przewożenie piechoty. Waży ponad 19 000 kg i może osiągnąć prędkość 66 km/h oraz pokonać około 483 km przy pełnym zbiorniku paliwa. Maszyna (wersja M2 i M2A1) może być wykorzystywana jako "amfibia z marszu", bez specjalnego przygotowania.

W skład uzbrojenia wchodzi armata automatyczna M242 Bushmaster kalibru 25 mm z podwójnym systemem zasilania, karabin maszynowy M240C kalibru 7,62 mm, od dwóch do sześciu karabinków automatycznych M231 FPW kalibru 5,56 mm oraz dwuprowadnicowa wyrzutnia ppk BGM-71 TOW.

Transportery kołowe Stryker

Stryker to kołowe wozy opancerzone. Przy pełnym zbiorniku paliwa, pojazd może pokonać około 500 km i osiągnąć prędkość do 97 km/h. Pojazd występuje w kilkunastu wariantach, które mogą transportować od sześciu do dziewięciu żołnierzy. Sprawdzają się również w trudnym terenie, gdzie dominuje błoto, czy śnieg.

Maszyna posiada ponadto system, który automatycznie dostosowuje ciśnienie w oponach do danego terenu. Z kolei opancerzenie chroni żołnierzy przed odłamkami pochodzącymi z eksplozji pocisków artyleryjskich oraz przed pociskami kalibru 14,5 mm.

W uzbrojeniu znajduje się wymiennie granatnik 40 mm Mk19, który zamontowany jest w zdalnym stanowisku uzbrojenia Protector, lub działo 30 mm Mk44 Bushmaster II, lub działo 105 mm M68A2 zamontowane na mobilnym systemie uzbrojenia. W skład dodatkowego uzbrojenia wchodzą karabiny maszynowe M2 12,7 mm i 7,62 mm.

Systemy obrony powietrznej Avenger

System Avenger zbudowany jest z wieżyczki przeciwlotniczej zamontowanej na przystosowanym do tego pojeździe HMMWV. Z kolei wieżyczka posiada dwie wyrzutnie rakiet FIM-92 Stinger — w każdej znajdują się po cztery rakiety kierowane typu "strzel i zapomnij", które kierowane są na podczerwień. W skład uzbrojenia dodatkowego wchodzi karabin maszynowy M3P. W wyposażeniu znajduje się także dalmierz laserowy i kamera termowizyjna.

System zapewnia mobilną i skuteczną ochronę powietrzną, która niszczy wrogie pociski manewrujące, bezzałogowe pojazdy latające, nisko lecące samoloty i śmigłowce. Produkowany jest od 1993 roku. Pojazd napędzany jest przez silnik wysokoprężny w układzie V8 o mocy 135 KM. Maszyna może rozpędzić się do 89 km/h i pokonać 443 km mając pełny zbiornik paliwa.