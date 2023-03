Dziennikarz, tłumacz, nauczyciel języka angielskiego, instruktor karate, aktor i reżyser - Steven Seagal zajmował się w życiu wieloma rzeczami, ale wydaje się, że zostanie zapamiętany tylko z przyjęcia rosyjskiego obywatelstwa w 2016 roku i przyjaźni z Władimirem Putinem, którego nazywa jednym z największych żyjących światowych przywódców (chociaż obok zarzutów o molestowanie seksualne i gwałt też trudno przejść obojętnie). Nie on pierwszy i pewnie nie ostatni, ale Gerard Depardieu nie biegał po pokładzie USS Missouri jako były komandos Navy SEAL, prawda?



Steven Seagal otwiera w Moskwie centrum aikido

Co więcej, właśnie postanowił po raz kolejny udowodnić, że czuje się Rosjaninem "na milion procent" i jak podaje rosyjska agencja informacyjna Tass, otworzyć w Moskwie centrum, które ma zamiar przygotowywać młodych Rosjan do wstąpienia do rosyjskich sił zbrojnych. Warto w tym miejscu dodać, że Seagal ma w aikido czarny pas siódmego dana, a od 2018 roku jest głównym instruktorem tej sztuki walki w Federacji Rosyjskiej.

Młodzi ludzie, których dzisiaj widziałem, mają bardzo duży potencjał. Musimy otwierać więcej takich ośrodków, aby ten potencjał rozwijać. Ważne jest, aby rozwój aikido postępował w szybszym tempie mówił Seagal w wypowiedzi dla TASS.