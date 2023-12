Stworzymy Gwiazdę Śmierci? Naukowcy odkryli sekret budowy potężnych laserów

Już teraz do celów militarnych używa się laserów, które mogą unieszkodliwiać cele powietrzne. Choć broń ta jest coraz potężniejsza, to jeszcze daleko jej do niszczenia odległych celów. Naukowcy opracowali laser, który może to zmienić.

Zdjęcie Fani Gwiezdnych Wojen odtwarzają sceny z filmu / Zdjęcie ilustracyjne / 123RF/PICSEL