Siły Zbrojne Ukrainy pochwaliły się kolejnym wielkim dokonaniem w walce z rosyjskim agresorem. Tym razem żołnierzom udało się strącić w locie superpociski manewrujące o nazwie Kalibr, które są zdolne do przenoszenia broni jądrowej. Kreml szczyci się ich możliwościami w bardzo celnych i skutecznych atakach rakietowych na ukraińskie miasta.

Ukraińska armia ochroniła Charków i okoliczne miasta

Tymczasem dwa takie potężne pociski udało się zniszczyć w obwodzie charkowskim, którego wschodnie obszary są okupowane przez rosyjskich żołnierzy. Ukraińscy żołnierze kolejny raz pokazali, że mogą powstrzymać i ochronić ludność cywilną w miastach nawet przed najpotężniejszą bronią.

Jak podają Siły Zbrojne Ukrainy, pociski zostały wystrzelone z okrętów znajdujących się na wodach Morza Czarnego i miały spaść na składy broni i ochraniających je ukraińskich żołnierzy walczących z okupantem w okolicach Charkowa.

Czym są pociski Kalibr i jakie są ich możliwości?

Pociski Kalibr, w zależności od wariantu, mierzą od 6,2 do 8,9 m, ważą od 1,3 do 2,3 tony i wyposażone są w głowicę wybuchową lub termojądrową o masie od 400 do 500 kg. Są one zdecydowanie ulubioną bronią Rosji, jeśli chodzi o wyprowadzanie precyzyjnych ataków z dystansu na wrogie cele.

— 3M14 Kalibr (NATO: SS-N-30A) to rosyjski pocisk manewrujący do ataku lądowego (LACM), ulepszona wersja 3M-14E "Club" LACM. SS-N-30A ma szacowany zasięg od 1500 do 2500 km i charakteryzuje się niskim profilem lotu. Pocisk stał się podstawą zdolności uderzeń naziemnych rosyjskiej marynarki wojennej — podaje Missile Threat.

Pociski 3M14 Kalibr produkowane przez firmę NPO Nowator są uważane za bardzo wszechstronne, ponieważ mogą być wystrzeliwane ze standardowego systemu pionowego startu, który może być rozmieszczony na wielu typach okrętów wojennych i łodzi podwodnych.