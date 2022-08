Chiny starają się być neutralne wobec rosyjskiej napaści na Ukrainę i według oficjalnych informacji nie dostarczają agresorowi sprzętu wojskowego. Jednakże na peronach kolejowych w Rostowie zaobserwowano wyprodukowany przez Chiny wojskowy sprzęt logistyczny.

Rosji zaczyna brakować sprzętu wojskowego. W ostatnim czasie zakupiła/otrzymała kilkadziesiąt dronów bojowych od Iranu, a ostatnio głośno jest o możliwości zakupu przez Moskwę artylerii od Korei Północnej i "przyjęciu" 100 000 północnokoreańskich żołnierzy.

Co pokazują materiały filmowe?

Na materiale filmowym, który rzekomo został nakręcony na stacji w Rostowie w Rosji widoczny jest wielozadaniowy pojazd 4x4 NJ2040 o wysokiej mobilności i masie 1,5 tony. Jest to licencjonowana wersja terenowej ciężarówki wojskowej Iveco 40.10WM 4x4. Sprzęt ten wykorzystywany jest do transportu żołnierzy i amunicji, w tym pocisków przeciwpancernych. Maszyna jest produkowana w Chinach przez konsorcjum NAVECO, a od 1999 roku pojazdy są na wyposażeniu Chińskiej Armii Wyzwolenia Narodowego. Mogą być wykorzystywane również jako platforma do wystrzeliwania przeciwpancernych pocisków kierowanych HJ-9.

Dalej widoczne są ciężarówki Shacman Shaanxi SX2300 8x8. Jest to taktyczna ciężarówka wojskowa, która jest szeroko stosowana przez chińskie siły zbrojne. Samochód "wyewoluował" z austriackiej wersji Steyra 91. Shacman Shaanxi posiada ładowność 15 000 kg i może transportować piechotę oraz amunicję i inny sprzęt wojskowy. Posiada konfigurację 8X8 z napędem na wszystkie koła, co zapewnia wysoką mobilność nawet w trudnym terenie. Może pracować w warunkach klimatycznych od -40 stopni do +40 stopni Celsjusza.

Ponadto na materiale filmowym można zauważyć cysterny, ciężarówki z nadwoziem serwisowym oraz inne ciężarówki wojskowe w różnych konfiguracjach, w tym Shaanxi SX2190. Jak sugeruje portal bulgarianmilitary.com, Chiny po cichu wspierają Moskwę wojskowym sprzętem logistycznym, który jest niezbędny do zapewnienia funkcjonowania armii. Nie wiadomo też, czy innymi kanałami nie jest dostarczana do Rosji inna broń z Państwa Środka.

Rosyjskie straty w Ukrainie

Jak podają ukraińskie źródła, od początku wojny w Ukrainie, Rosjanie stracili ponad 3000 wojskowych samochodów, ciężarówek i cystern, a także prawie 2000 czołgów, ponad 4100 opancerzonych wozów bojowych, 261 wyrzutni rakiet, 135 systemów obrony powietrznej, 232 myśliwców, prawie 200 helikopterów, czy 778 wojskowych dronów.

Rosja potrzebuje dodatkowych pojazdów, aby zapewnić płynne dostawy amunicji na front oraz zapewnić szybki transport żołnierzy. W ten sposób Moskwa zwiększy swoje możliwości w terenie. Im więcej wojskowego sprzętu logistycznego otrzyma Rosja, tym gorzej dla strony ukraińskiej.

Udział chińskich maszyn w trwającej wojnie może być dla nich sprawdzianem ich przydatności w warunkach wojennych. Jednakże może być także powodem na nałożenie na Pekin międzynarodowych sankcji, co w połączeniu z ostatnimi napięciami na linii Chiny-Tajwan oraz przy obecnych problemach wewnętrznych, może być bardzo niekorzystne dla Państwa Środka.