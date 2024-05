Kh-69. Co o nim wiemy?

Kh-69 to najnowocześniejsza broń Federacji Rosyjskiej, która w ostatnim czasie jest coraz częściej wykorzystywana do uderzeń w strategiczne cele na terytorium Ukrainy. Jak przekonywał producent przed listopadową prezentacją, pocisk ma kilka cech, dzięki którym jest "wielofunkcyjny, dyskretny i wysoce precyzyjny", a jego unikalna kwadratowa konstrukcja została zaprojektowana specjalnie dla rosyjskiego myśliwca piątej generacji Su-57. Nie jest on jednak jedynym samolotem, który może używać tej broni, bo mogą ją przenosić również myśliwce Su-35, Su-30MK i Su-34.

Mamy tu do czynienia z pociskiem typu stealth, a właściwości te gwarantują przede wszystkim konstrukcja kadłuba i specjalnie opracowana powłoka pochłaniająca promieniowanie, dzięki którym Kh-69 ma być prawie niewykrywalny dla radarów obrony powietrznej wroga. Rosyjscy urzędnicy twierdzą, że dzięki tej zaawansowanej technologii rakieta jest praktycznie niemożliwa do przechwycenia lub zneutralizowania przez obronę przeciwlotniczą.

Z różnych źródeł wiadomo też, że naprowadzanie Kh-69 opiera się na połączeniu nawigacji inercyjnej i satelitarnej GLONASS i GPS oraz głowicy elektrooptycznej (EO). Pocisk ważyć ma ok. 770 kg, mieć efektywny zasięg bojowy 290 km przy prędkości roboczej 700-1000 km/h i przenosić amunicję odłamkowo-burzącą lub kasetową o masie 300-310 kg.

Dwie opcje głowic bojowych umożliwiają użycie przeciwko różnym celom, w tym infrastrukturze komunikacyjnej, przemysłowej, transportowej, amunicyjnej i innej infrastrukturze wojskowej, takiej jak lotniska, składy paliwa i cele morskie. Głowica kasetowa może zaś zostać wykorzystana do zniszczenia wrogich formacji pancernych, rakietowych, komunikacyjnych i przeciwlotniczych rozmieszczonych na polu walki.