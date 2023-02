Szwajcarzy mogą oddać Polsce swoje Leopardy 2. Prezent za wsparcie Ukrainy

Szwajcaria mimo wieloletniego statusu neutralności, coraz bardziej szuka możliwości zaangażowania się w obecną sytuację w Europie

Jak donosi Bloomberg, dużą formę wsparcia zasugerowała szwajcarskich posłanka, Maja Rinikier. Według niej Szwajcaria powinna wesprzeć wysiłek wojenny Europy swoimi czołgami Leopard 2.

Rinikier twierdzi, że 96 szwajcarskich Leopardów powinno zostać oddane za "symbolicznego franka" takim krajom jak Polska, Czechy i Słowacja, które wysłały Ukrainie szczególnie dużo czołgów.

Po takiej nasza armia otrzymałaby zwrot 14 Leopardów 2A4, które przekazała Ukrainie i jednakowo dostałaby dodatkowe czołgi w miejsce np. PT-91 Twardych, które niedawno także zapowiedzieliśmy wysłać do Kijowa.



Szwajcarskie Leopardy 2 dla polskiej armii

Propozycja wysłania czołgów wiąże się z niedawnymi ruchami Niemiec w sprawie Leopardów 2. Ich zezwolenie na wysłanie tych czołgów i stworzona przez to "koalicja pancerna" sprawiła, że tak naprawdę wiele krajów otrzymało precedens do dysponowania swoimi Leopardami. W tym Szwajcaria, która coraz bardziej kieruje się w formalne porzucenie neutralności wobec sytuacji w Europie.

Zdjęcie W szwajcarskim parlamencie trwają już od dłuższego czasu rozmowy o umożliwieniu krajom europejskim wysyłania Ukrainie amunicji szwajcarskiej produkcji. Wcześniej jakiekolwiek rozmowy w pośrednim wsparciu wysiłku zbrojnego Kijowa były w Brnie wręcz niemożliwe. Pomysł o wysyłaniu Leopardów 2 pokazuje więc zmianę nastawienia szwajcarskiej sceny politycznej

Według opinii Rinikier Szwajcaria nie potrzebuje obecnie dużej siły pancernej, w przeciwieństwie do krajów, mocno zaangażowanych we wsparcie Ukrainy. Dlatego według niej Szwajcaria powinna oficjalnie wycofać 96 czołgów Leopard 2, które aktualnie są w szwajcarskich magazynach i dosłownie oddać ich "za symbolicznego franka" Polsce, Czechom i Słowacji.

Wojna zmieniła dyskusję w Szwajcarii pod względem tego, jakie mamy możliwości w ramach bardzo surowego prawa o eksporcie broni. Wygląda na to, że wycofanie tych czołgów może uzyskać większość Maja Rinikier cytowana przez Bloomberg

Warunkiem otrzymania Leopardów byłaby deklaracja, że nie zostaną przekazane Ukrainie. Wysłanie czołgów byłoby więc wsparciem krajów, które uszczupliły swoje zapasy, utrzymując tym wysoką gotowość bojową Europy, pośrednio też wspierając tym Kijów.

Zdjęcie Leopard 2 szwajcarskiej armii jest oznaczany jako Pz. 87. W ostatnim dziesięcioleciu ze względu na koszty utrzymywania rząd szwajcarski rozpoczął próbę ich stopniowego wygaszania ze służby / @Elefant1943 / Twitter

Pomysł Rinkier został odrzucony po pierwszym złożeniu w parlamencie. Jednak posłanka podkreśla, że ma zamiar znów podstawić go pod głosowanie na wiosnę. Liczy, że tendencje zmienią się wraz z rozwojem sytuacji w Ukrainie i kolejnymi pakietami pomocy krajów europejskich. Jak podaje Bloomberg już widać nowe poparcie dla tego pomysłu ze strony szwajcarskiej lewicy a nawet reprezentantów konserwatystów. Dla nas to dobra wiadomość, bo gdyby faktycznie doszło do realizacji pomysłu, Polska miałaby więcej Leopardów niż przed wysłaniem ich do Ukrainy.



Więcej Leopardów 2 w polskiej armii niż przed wojną

Gdyby Szwajcarzy zgodzili się na oddanie nam części swoich Leopardów 2, otrzymalibyśmy zwrot z nawiązką 14 czołgów, które niedawno zapowiedzieliśmy wysłać Ukrainie. W ten sposób nie dość, że nie odczulibyśmy starty naszych Leopardów, to jeszcze powiększylibyśmy ich liczbę w naszym arsenale. Założyć można, że z 96 szwajcarskich Leopardów najwięcej przypadłoby nam za to, że przekazaliśmy najwięcej czołgów.

Zdjęcie Leopard na stanie armii szwajcarskiej to wersja 2A4, czyli taka sama, jaką zgodziliśmy się wysłać Ukrainie. Dodatkowo posiada kilka modyfikacji m.in. inny zestaw radiowy, AN/VCR 12, czy tłumiki do sciszenia silnika w terenie zabudowany. Jednak technologicznie to konstrukcja taka sama jak Leopardy na stanie polskiej armii

Oczywiście możliwa nawiązka szwajcarskich Leopardów nie zapełniłby naszych magazynów. Nie ma jednak co ukrywać, że dałyby dodatkową siłę, chociażby w miejsce wysłanych przez nas czołgów PT-91 Twardy czy T-72M1.

Leopard 2A4 to szczytowa wersja niemieckiego czołgu z okresu Zimnej Wojny. Jest bardziej rozwinięty od T-72M1 a w niektórych aspektach także PT-91 Twardy, czyli mocnej modyfikacji czołgów T-72 polskiej konstrukcji. W porównaniu do Twardego Leopard 2A4 ma zbliżone uzbrojenie, pancerz i mobilność. Jednak Leopard ma bardziej rozwinięte systemy elektroniczne i systemy kontroli pola bitwy. Pozwala to załodze łatwiej dostrzec wroga na polu bitwy.

Zdjęcie Leopard 2A4 jest porównywalny do PT-91. Niemniej ma przewagę bezpieczeństwa. Mimo że pancerz PT-91 i Leoparda 2A4 jest porównywalny, Leopard nie ma szansy na spektakularny wybuch. W przeciwieństwie do Twardego nie ma automatu ładującego, standardowego elementu rosyjskich konstrukcji, który wymaga składowania dużej liczby amunicji w wieży, co jest niebezpieczne

Na razie więc pozostaje czekać na rozwój sytuacji w Szwajcarii. Być może też zamiast oddania przepchnięta tam zostanie decyzja o możliwej sprzedaży Leopardów 2 do krajów Europy Środkowo-Wschodniej, po tańszej cenie. W każdym wypadku możliwość wzbogacenia się polskiego arsenału o kolejne Leopardy to bardzo dobra perspektywa.