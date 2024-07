Ta wyjątkowa maszyna zatopiła aż osiem rosyjskich okrętów

Ukraiński dron Magura V5 to niszczyciel okrętów

Ataki za rosyjskie okręty spowodowały, że Flota Czarnomorska nie tylko wycofała swoje okręty do portów leżących na terytorium Rosji, ale również praktycznie utraciła panowanie nad północno-zachodnią częścią Morza Czarnego, w tym części Krymu. To potężny cios dla Kremla, ponieważ dzięki temu, Ukraińcy mogą sprawniej realizować ataki na cele leżące na półwyspie.

Niesamowite sukcesy Ukraińców na Morzu Czarnym docenili również Amerykanie. Okazuje się, że według nich, nasz wschodni sąsiad obecnie na morzu dysponuje znacznie bardziej zaawansowanymi technologiami dronowymi od Rosjan. Eksperci nie szczędzą słów zachwytu nad dronami Magura V5 i uznają je za wyjątkową broń, która już jest wzorem naśladowania np. dla samej Marynarki Wojennej USA. Pentagon chce wykorzystać te doświadczenia do lepszej obrony np. Tajwanu przed Chinami.

Co ciekawe, Kijów zapowiada, że szuka sposobu na zniszczenie Mostu Krymskiego za pomocą swoich morskich urządzeń. Analitycy sądzą, że nie będzie to proste zadanie, ponieważ ten obiekt jest najlepiej chronionym w całej Rosji. Ukraińcy są jednak na najlepszej drodze do realizacji celu. W ostatnim czasie zniszczyli kilka systemów obrony powietrznej, by ograniczyć ochronę mostu.