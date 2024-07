Pociski typu NLOS zwykle wystrzeliwane są wzdłuż początkowej ścieżki lotu z automatycznym naprowadzaniem bezwładnościowym, a dopiero gdy pocisk "zobaczy" cel, to "blokuje" na nim swoją trajektorię. Namierzanie może być automatyczne za pomocą sensorów optycznych i termicznych, lub ręczne, gdzie operator dodatkowo koryguje tor lotu. Głównym problemem pocisków NLOS może być ich niewystarczająca manewrowość, gdy cel schowany jest za przeszkodą. Zwykle są one w stanie go wtedy wykryć, jednak gdy znajduje się on pod ostrym kątem, to zmniejsza się prawdopodobieństwo trafienia.

Czym charakteryzują się wozy rodziny Bulsae?

Bulsae, którego widziano w obwodzie charkowskim wykorzystuje prawdopodobnie bliżej niezidentyfikowany pocisk kierowany, który może być rozwinięciem rosyjskiego 9M133 Kornet, lub chińskim AFT-10 o zasięgu co najmniej 10 kilometrów, choć pojawiają się głosy, że jest on znacznie większy - nawet między 15, a 25 kilometrów.

Wozy rodziny Bulsae oparte są o charakterystyczne podwozie 6x6 z transportera opancerzonego, gdzie pierwsza oś oddzielona jest od dwóch pozostałych niewielką przerwą. Na dachu pojazdu-nośnika znajduje się 8-komorowa wyrzutnia przeciwpancernych pocisków kierowanych. Naprowadzanie w Bulsae-6 jest prawdopodobnie elektrooptyczne z dodatkową korekcją przeprowadzaną przez operatora poprzez kabel światłowodowy.

Do tej pory sądzono, że Korea Północna dostarcza Rosjanom jedynie amunicję, a także części zamienne między innymi do starych czołgów T-62, które Rosja przywraca do służby w coraz większej liczbie. Teraz jednak widzimy, że porozumienie Moskwy z Pjongjangiem spełnia swoje zadanie i pojazdy wojskowe również dostarczany są do Rosji. Jak zareaguje na to Seul, który zapowiadał, że w razie zwiększenia północnokoreańskiego wsparcia militarnego dla Kremla wyśle Ukrainie własną broń? Możliwe, że zaobserwujemy to w najbliższym czasie.