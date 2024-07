Tajne dane dotyczące amerykańskich F-35 i F-15 w sieci. Winna Rosja?

Prawdziwą wartość dokumentów może jednak zdaniem firmy ocenić jedynie przedstawiciel zainteresowanego departamentu obrony, który wie, czego szukać. Inni wskazują jednak, że w dokumentach nie ma prawie nic, co mogłoby przynieść korzyści Chinom, Rosji lub innym krajom wyposażonym w zaawansowane technologie i zainteresowanych amerykańskim wyposażeniem.

To już nie pierwszy raz

Siły Powietrzne Stanów Zjednoczonych ani żaden inny departament nie wydały jeszcze oświadczenia w sprawie "wycieku" dokumentów, bo oznaczałoby to oczywiście przyznanie się do problemów z bezpieczeństwem ważnych danych. Czas pokaże jednak, czy rzeczywiście jest to wynik naruszenia, czy też może kompilacja odtajnionych informacji, które zostały wcześniej ujawnione i są łatwo dostępne.

Niemniej dokumenty wywołały poruszenie w społeczności internetowej, zwłaszcza że to nie pierwszy przypadek, gdy doniesienia o tajemnicach związanych z wyciekiem danych o amerykańskich myśliwcach trafiają na pierwsze strony gazet. Przypomnijmy tylko, że w styczniu ubiegłego roku na forum gier internetowych pojawiły się zastrzeżone dokumenty dotyczące amerykańskich samolotów wojskowych, a każda taka sytuacja może osłabić zdolności bojowe Stanów Zjednoczonych.