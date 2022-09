Rosyjski dron szpiegowski "Kartograf" został zniszczony 2 września, kiedy prowadził tajną misję rozpoznawczą na południu Ukrainy. W komunikacie ukraińskiego Dowództwa Sił Powietrznych można przeczytać: "2 września około godziny 09:00 rosyjski dron "Kartograf" został zniszczony przez przeciwlotniczą jednostkę rakietową Sił Powietrznych nad obwodem mikołajowskim. Dron jest częścią rodziny wielozadaniowych systemów bezzałogowych Ptero."

Dron posiada 12 obiektywów, które są charakterystyczną cechą rosyjskich dronów szpiegowskich. Sprzęt przeznaczony jest do panoramicznego nagrywania zdjęć i wideo. Dodatkowo przesyła zebrane dane w czasie rzeczywistym do punktu kontrolnego. UAV może być wykorzystaniu do rozpoznania celu oraz do skorygowania ognia artyleryjskiego lub rakietowego.

Rosyjskie drony Ptero

Drony z rodziny Ptero mogą przenosić ładunek o masie do 5 kg. Mogą unosić się w powietrzu do 8 godzin i w tym czasie mogą pokonać do 800 km. UAV-y wyposażone są w 80-megapikselowe kamery oraz w kamery termowizyjne do szybkiego tworzenia zdjęć o wysokiej rozdzielczości, które są wykorzystywane do operacji specjalnych.

Lot jest kontrolowany za pomocą automatycznego systemu sterowania. Sprzęt może rozwinąć prędkość do około 50 km/h i wytrzymuje temperatury od -30 do +40 stopni Celsjusza. Maszyny te wystrzeliwane są ze specjalnej katapulty.

Jakie straty poniosła Rosja?

Jak podaje portal Ukrainska Pravda, Rosja od początku wojny straciła w Ukrainie około 50 000 żołnierzy, 870 taktycznych bezzałogowych statków powietrznych, 236 samolotów wojskowych, 206 helikopterów, ponad 2000 czołgów, prawie 4500 opancerzonych wozów bojowych, 1167 systemów artylerii, 156 systemów obrony powietrznej, prawie 300 wyrzutni rakiet, około 3300 samochodów wojskowych i cystern, 15 statków i łodzi wojskowych. Armia ukraińska wzięła do niewoli około 1000 rosyjskich żołnierzy.