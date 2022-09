I tak oto nadchodzi Humans Anonymous. To platforma audio, która łączy ludzi z podobnych grup, zajmujących się tymi samymi czy zbieżnymi rzeczami (np. nauczycieli, pielęgniarki, samotne matki itp.), dając im możliwość przebywania w anonimowej, bezpiecznej przestrzeni, by bez obaw dzielić się swoimi doświadczeniami. Co warto zaznaczyć, to że w przeciwieństwie do innych tego typu aplikacji, Humans Anonymous nie zapewnia wsparcia wyszkolonych specjalistów czy coachów. Chodzi raczej o udostępnienie przestrzeni do wygadania się (albo jedynie posłuchania) ludziom, którzy rozumieją nasze problemy, ponieważ sami na swój sposób ich doświadczają. Będzie też dostępna opcja rozmowy jeden na jeden.

Po dołączeniu do konkretnych pokoi w Humans Anonymous, użytkownicy mają wyznaczone trzy minuty na wypowiedź, każdy po kolei. Inni w tym czasie raczej słuchają - nie mają możliwości wyłączenia wyciszenia swoich mikrofonów ani przejęcia pory na rozmowę. Nie powinno też dochodzić do nieprzyjemnych sytuacji, w których jeden użytkownik zaatakuje w odpowiedzi drugiego, ponieważ na każdym kanale zawsze znajduje się moderator, który reaguje i ma prawo zablokować konkretne osoby, jeśli te będą łamały regulamin. W aplikacji nie stworzymy własnych pokoi - możemy korzystać jedynie z tych, które już istnieją. To dobra wiadomość, ponieważ umożliwia twórcom lepszą kontrolę nad tym, co się dzieje.

Aplikacja będzie dostępna w formie subskrypcji - obecnie mówi się o 5 dolarach za miesiąc oraz 50 dolarach za rok użytkowania. Jeśli zaś będziemy chcieli ją wypróbować, możemy to zrobić w każdej chwili za darmo, w ramach godzinnego dostępu do któregoś z pokoi lub wchodząc do ogólnego pokoju rozmów.

To jeszcze dość świeży projekt, a więc wiele wątpliwości dotyczących działania zostanie rozwianych z czasem. Na pewno interesującą kwestią jest anonimowość. To w końcu jeden z ważniejszych aspektów działania aplikacji, ale co się stanie, gdy ktoś nas rozpozna po prostu po głosie? Albo czy istnieją zabezpieczenia, które powstrzymają użytkowników przed nagrywaniem zwierzeń innych?

Tego prawdopodobnie dowiemy się, gdy platforma wystartuje, natomiast już teraz możemy zapisać się na listę oczekujących. W App Storze widzimy informację, że Humans Anonymous powinna być dostępna w języku angielskim od 30 września.