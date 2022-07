Wiele krajów świata przekazało ukraińskiej armii najróżniejszy zaawansowany sprzęt wojskowy w celach obrony kraju przed rosyjskim najeźdźcom. Ogromny wkład w odparcie ataków wroga u naszego wschodniego sąsiada ma również Polska. Rząd wysłał do Ukrainy m.in. czołgi, systemy przeciwlotnicze Piorun, granatniki RPG czy armatuhaubice Krab.

Te ostatnie pozwalają niezwykle skutecznie pacyfikować oddziały wroga na wschodzie Ukrainy. Państwowa agencja prasowa Ukrainy, w ramach podziękowania Polakom za wsparcie, przygotowała piękny materiał filmowy o codziennej pracy na froncie polskich armatuhaubic Krab.

Ukrainy zakupiła w Polsce 60 zestawów Krab

Na filmie możemy zobaczyć przygotowanie systemów do pracy i ich serwisowanie, a także oddawanie z nich strzałów na pozycje wroga. Nie zabrakło też wypowiedzi ukraińskich żołnierzy i jednocześnie operatorów Krabów. Co ciekawe, cały film okraszono kultową muzyką z filmu "Czterej pancerni i pies".

Polska przekazała ukraińskiej armii 18 systemów Krab, tymczasem sam rząd Ukrainy dokupił jeszcze 60 takich maszyn za kwotę aż 3 miliardów dolarów. — Nikogo nie zaatakowaliśmy. Chronimy własne terytorium. Jesteśmy pierwszą armią pokoju. Broń, amunicja i sprzęt dostarczane przez kraje partnerskie pomagają nam chronić pokój na Ukrainie i w całej Europie — tłumaczy Ukrinform TV.

Polskie armatohaubice Krab na Ukrainie

AHS Krab to polska współczesna armatohaubica samobieżna kalibru 155 mm z lufą o długości 52 kalibrów. Jej producentem jest Huta Stalowa Wola. Pierwszy prototyp został opracowany w 2001 roku, a pierwsze działa zostały przekazane wojsku do badań w 2012 roku.

155-milimetrowa armatohaubica waży 48 ton i może skutecznie razić cele na odległość do 40 kilometrów. Szybkostrzelność to 6 pocisków na minutę. Obsługa liczy 5 osób. Amunicja przystosowana jest do natowskiego porozumienia JBMoU, ale niestety nie jest produkowana przez polski przemysł. Prawdopodobnie amunicję dla Ukraińców zapewnią Amerykanie.

Polska drugim największym po USA dostawcą broni dla Ukrainy

Sprzęt na użytek Ukrainy zostanie wyprodukowany w Hucie Stalowa Wola, które wchodzi w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Dostawy zostaną zrealizowane w najbliższych kilkunastu miesiącach, bo obecne zdolności produkcyjne to 20-30 sztuk rocznie

Polska jest po Stanach Zjednoczonych drugim największym dostawcą broni do Ukrainy. Wysłano już 250 czołgów T-72, haubice samobieżne 2S1 Goździk czy wyrzutnie rakietowe Grad. Polska przekazała też części zamienne oraz rakiety powietrzne do myśliwców MIG-29, wyrzutnie Piorun oraz tzw. drony kamikadze.