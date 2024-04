Ukraińcy pokazują wnętrze polskiego Kraba

Na nagraniu możemy zobaczyć z pozycji dowódcy ładowanie pocisków do armaty Kraba. Widać na nim łącznie umiejscowienie trzech ładunków wybuchowych: jednego w armacie do natychmiastowego wystrzału i dwa od razu w kolejce. Pozwala to na szybki ostrzał wrogich pozycji.

Nie sposób odnieść wrażenia, że wnętrze armatohaubicy jest dość przestrzenne. Zupełnie inaczej niż w standardowym wyobrażeniu wnętrza ciężkich wozów bojowych. Niemniej w przypadku artylerii to wymagane, chociażby ze względu na odrzut pokaźnej lufy armaty wraz z ciężkim mechanizmem zamkowym.

