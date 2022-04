Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Drwale i inne opowieści Bieszczadu": Rzadka choroba występująca tylko na tym terenie Polsat Play

Mariupol to strategiczne miasto dla Rosjan. Gdy je zdobędą, będą mogli otworzyć bezpieczny szlak drogowy przez terytorium Ukrainy z samej Moskwy na Krym. Miasto zostało praktycznie zrównane z ziemią. Pomimo tego, wciąż na jego obszarze mogą ukrywać się dziesiątki tysięcy cywili.

Panuje tam katastrofa humanitarna. Ludzie umierają z głodu i obrażeń. Większość ukrywa się w schronach. Na najnowszym filmie opublikowanym przez pułk Azow ukazano setki ciał leżących w najróżniejszych miejscach miasta. Każdego dnia umierają tam dziesiątki ludzi.

Azowstal, czyli twierdza nie do zdobycia w Mariupolu

Obecnie zaciekłe walki toczą się o wielkie zakłady metalurgiczne Azowstal. Na terenie obiektu znajduje się ogromna sieć podziemnych tuneli, bunkrów i schronów. To właśnie w nich ukrywają się żołnierze pułku Azow i setki mieszkańców miasta. Zdobycie zakładów przez rosyjskich żołnierzy jest praktycznie niemożliwe.

W serwisach społecznościowych opublikowano bardzo interesującą infografikę. Ukazano na niej wygląd tuneli i bunkrów Azowstalu. Służą one nie tylko zapewnieniu bezpieczeństwa pracownikom, ale również łączą ze sobą najróżniejsze części produkcyjne obiektu. Można śmiało rzec, że to wielkie podziemne miasto.

Dlatego Kreml regularnie bombarduje zakłady. Wczoraj dokonano bombardowania ciężkimi, 3-tonowymi bombami przeznaczonymi do niszczenia infrastruktury podziemnej. Obiekt powstał jeszcze za czasów Związku Radzieckiego. Od początku był projektowany jako jeden wielki schron na wypadek ataku jądrowego. Dlatego tak ciężko go zniszczyć i zdobyć. Co ciekawe, obiekt miał normalnie funkcjonować nawet w czasie wojny.

Żołnierze pułku Azow informują, że nie poddadzą się i będą walczyć do końca. Na razie nie brakuje im zapasów żywności i broni. Dla rządu Ukrainy i obywateli są bohaterami, którzy blokują realizację zbrodniczego planu Kremla. Tymczasem dla Władimira Putina brak postępów w zdobyciu Mariupola to kolejna wizerunkowa porażka.